Лэй Цзюнь официально анонсировал полную архитектуру новой операционной системы Xiaomi HyperOS, позволяющую создать полностью независимую «саморазработанную микроядерную систему безопасности».

Лэй Цзюнь снова опубликовал длинный пост, чтобы поднять интерес к новой операционной системе Xiaomi HyperOS. В нём он официально анонсировал полную архитектуру системы. Основываясь на целях, определенных командой Xiaomi при проектировании архитектуры, были установлены следующие задачи: обеспечение максимальной производительности, развитие искусственного интеллекта, облегчение подключения и обеспечение надежной защиты конфиденциальности.

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На самом низком уровне системного ядра Xiaomi интегрировала разработанное ими же самостоятельно ядро Vela с улучшенным ядром Linux и внесла изменения в базовые модули для повышения производительности и эффективности. Новое ядро Fusion гибко поддерживает более 200 процессорных платформ и 20 файловых систем, что позволяет адаптировать его к различным аппаратным возможностям каждого устройства.

На уровне сервиса и инфраструктуры Xiaomi включила сервисные структуры Android и Vela, а также создала восемь новых подсистем, включая новую подсистему искусственного интеллекта. Эта подсистема объединяет возможности моделирования и становится интеллектуальным ядром всей системы, способным предоставлять мощные функции искусственного интеллекта и экологического интеллекта.

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Кросс-девайсный уровень HyperConnect на верхнем уровне позволяет всем устройствам взаимодействовать в режиме реального времени, создавая «полную экосистему людей, автомобилей и домов». Xiaomi HyperOS также предлагает полноценную систему безопасности на уровнях ядра, сервиса и среды. Для обеспечения безопасности на самом низком уровне Xiaomi включила саморазвивающееся микроядро собственной разработки в ядро системы.