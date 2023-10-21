Передняя часть грузовика имеет большие пропорции, что негативно влияет на грузовое пространство сзади.

Кроме того, что Toyota вводит на рынок электрическую версию Land Cruiser, компания также представляет чисто электрический пикап под названием EPU. На рендеринге показана пятиместная модель, которую представят после запуска Ford Maverick.

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Хотя разработка этого полностью электрического пикапа EPU все еще продолжается, Toyota намекает, что автомобиль будет использовать совершенно новую электрическую платформу. Размеры EPU составляют 199,6 дюйма в длину (примерно 5,067 метра), 75,2 дюйма в ширину (примерно 1,9 метра), 67,3 дюйма в высоту (примерно 1,7 метра), а колесная база составляет 120 дюймам (примерно 3,0 метра). Размеры EPU близки к популярным моделям Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz.

По рендерам видно, что передняя часть грузовика имеет большие пропорции, что сказывается на грузовом пространстве позади пикапа. В целом дизайн более привлекателен, чем у предыдущих моделей пикапов. Салон имеет простой дизайн с двумя экранами и рулем, аналогичным тому, что используется в Lexus RZ. Toyota утверждает, что задние сиденья могут превращаться в кровати и гибко использоваться в соответствии с предпочтениями и потребностями активного отдыха. Благодаря конструкции с несущим кузовом, Toyota смогла снизить центр тяжести, что обеспечивает превосходную устойчивость управления и комфорт во время поездок.