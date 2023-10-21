Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Toyota демонстрирует концептуальный электрический пикап EPU похожий на Ford Maverick
Передняя часть грузовика имеет большие пропорции, что негативно влияет на грузовое пространство сзади.

реклама

Кроме того, что Toyota вводит на рынок электрическую версию Land Cruiser, компания также представляет чисто электрический пикап под названием EPU. На рендеринге показана пятиместная модель, которую представят после запуска Ford Maverick.

реклама

Хотя разработка этого полностью электрического пикапа EPU все еще продолжается, Toyota намекает, что автомобиль будет использовать совершенно новую электрическую платформу. Размеры EPU составляют 199,6 дюйма в длину (примерно 5,067 метра), 75,2 дюйма в ширину (примерно 1,9 метра), 67,3 дюйма в высоту (примерно 1,7 метра), а колесная база составляет 120 дюймам (примерно 3,0 метра). Размеры EPU близки к популярным моделям Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz.

По рендерам видно, что передняя часть грузовика имеет большие пропорции, что сказывается на грузовом пространстве позади пикапа. В целом дизайн более привлекателен, чем у предыдущих моделей пикапов. Салон имеет простой дизайн с двумя экранами и рулем, аналогичным тому, что используется в Lexus RZ. Toyota утверждает, что задние сиденья могут превращаться в кровати и гибко использоваться в соответствии с предпочтениями и потребностями активного отдыха. Благодаря конструкции с несущим кузовом, Toyota смогла снизить центр тяжести, что обеспечивает превосходную устойчивость управления и комфорт во время поездок.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

#автомобили #автомобиль #автомобилист #автомобили из #автомобильная промышленность
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Электромобили Tesla теперь будут отслеживать уровень сонливости водителей
Представлен доступный европейский электрический Citroen e-C3: ответ китайским производителям
Минпромторг РФ составил список из российских и китайских автомобилей для чиновников
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперты рассказали, как МиГ-31К с «Кинжалами» охотится на американские пусковые установки ATACMS
12
Модернизированный Ланцет впервые в своей истории "склевал" украинский вертолет Ми-8
+
"Газпром" приступил к возведению крупнейшего в РФ литейного производства для газовых турбин
6
Российские инженеры создали бронированный топливозаправщик
7
Немецкие танки Leopard 2 ВСУ замечены в районе окружаемой ВС РФ Авдеевки
+
В третьем квартале китайские производители чипов прибрали к рукам всё оборудование, которое оказалось ненужным
1
Новые Ан-124 «Руслан» получат новые двигатели
3
Старейший кантональный банк Швейцарии открывает торговлю и хранение XRP
+
Gigabyte представила материнскую плату TRX50 AERO D для процессоров Threadripper 7000
+
ВКС России "под запись" уничтожили мост в Марьинке и отрезали логистическое плечо для ВСУ
+
МиГи с "Кинжалами" будут уничтожать пусковые установки ATACMS и обнаруженные секретные склады
4
Nvidia готовит «Super»-версии своих видеокарт RTX 40 серии
+
Китай стремительно переходит на отечественные полупроводники и догоняет США и Тайвань
+
Иммунолог Болибок усомнился в вероятности тройной эпидемии в этом сезоне
+
AMD представила процессоры Ryzen Threadripper 7000 — возвращается HEDT линейка для энтузиастов
1
США хранили под открытым небом детали для Abrams, Bradley, из-за чего причинен ущерб в $1,8 млрд
2
Wargaming рассказала о пожертвованиях из World of Tanks в адрес Украины
13
Microsoft может отказаться от Windows 11 в пользу Windows 12, поскольку продажи ОС остановились
21
Российскую станцию РЭБ «Аргус-Антифурия» научили пеленговать беспилотники
+
Российский Подводный Флот пополнился новым атомным крейсером
2

Популярные статьи

"Ограбление президента" - неплохой авантюрно-приключенческий фильм
5
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
66
Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
21
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
28
Создаю свой дистрибутив Linux
30
Япония первой в мире провела успешные испытания рельсотрона на борту корабля
1
Сколько штурмовиков Су-25 досталось Украине при разделе Вооружённых сил СССР
+
Американские "чиповые" санкции против Пекина больше вредят Западу, чем Китаю
6
Поданы заявки на запуск в космос более 1 миллиона спутников
6
Турецкий эксперт: больница в Газе была поражена израильской авиабомбой Мark-84 созданной в США
11

Сейчас обсуждают

Денис Волянюк
15:28
А что, они предоставляют отечественным игрокам какие-то услуги? Они же ушли и не обязаны слушать какого-то клоуна. А то, что русские игроки нашли способ у них играть - так я налоги на покупку игровой ...
В. Путин предложил ввести регулирование онлайн-игр – какие сюрпризы ожидают геймеров из РФ
Пузо
15:26
Если бы у хамас были ракеты такой мощности, Израиль бы сейчас вертелся как уж на сковороде. Однако евреи спокойно и не спеша собираются с силами, демонстративно танки по пустыне расставляют, ничего не...
Wargaming рассказала о пожертвованиях из World of Tanks в адрес Украины
Денис Волянюк
15:24
И всё? Ну я без него как-нибудь проживу, пушо не собираюсь заносить вк.плей ни копейки. Я лучше Сони отдам эти деньги, через Турцию. Мне хватило и того, что эта говноконтора сделала с Перфект ворлдом...
В. Путин предложил ввести регулирование онлайн-игр – какие сюрпризы ожидают геймеров из РФ
Ира Виниченко
15:24
У меня для тебя плохие новости, 4090 не поддерживает sli.
Ryzen 7 7800X3D и GeForce RTX 4090 не смогли обеспечить 60 fps даже в 720p в Cities Skylines II
Negasiga
15:23
а нам надо под корень что бы эта шваль этого не повторила
Турецкий эксперт: больница в Газе была поражена израильской авиабомбой Мark-84 созданной в США
Luck-AD
15:23
Ну при 4к в 30FPS в лучах везде потянет то уже? :D
Samsung представила память GDDR7 для RTX 5090: до 36 ГГц и 2 ТБ/с на 512-битной шине
Денис Волянюк
15:18
Настолько, что аж Близзы ушли и там, в основном, свои локальные игры, которые снаружи Китая не особо-то и нужны? Но вот только там есть Тенсент, который может ввалить миллион баксов и отчитаться за ка...
В. Путин предложил ввести регулирование онлайн-игр – какие сюрпризы ожидают геймеров из РФ
Vorvort
15:17
Не надо быть гением военного ремесла чтобы понять что мосты через Днепр и тоннель в Польшу за 1.5 года не уничтожены, что очень странно.
Ходаковский раскритиковал военных комментаторов, осуждающих ВС РФ без знания дела
Яков Щербатый
15:17
А задница будет потеть всё также
Cougar выпустила специальное игровое кресло, которое помогает предотвратить потливость спины
Vorvort
15:12
Бить рублем по жопорукам пока не выкатят оптимизацию.
Ryzen 7 7800X3D и GeForce RTX 4090 не смогли обеспечить 60 fps даже в 720p в Cities Skylines II
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем