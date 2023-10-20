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В последнем отчете, опубликованном The Elec, Samsung объявила о своих амбициозных планах продаж на ближайшие годы. Компания стремится продать целых 20 миллионов складных телефонов в 2024 году, что является внушительной цифрой. Для достижения этой цели Samsung планирует представить новые модели, такие как Galaxy Z Fold6 и Z Flip6, а также продолжить продажи уже существующих моделей Galaxy Z Fold5 и Z Flip5.
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В текущем году Samsung намерена продать 10 миллионов складных устройств. Из этой цифры 3 миллиона придется на устройства Galaxy Z Fold4 и Z Flip4, а оставшиеся 7 миллионов будут состоять из продаж нынешних моделей. По сравнению с предыдущей целью на 2023 год, где Samsung планировала продать 16 миллионов единиц, новая цель на 2024 год является еще более амбициозной.
Отчет также подчеркивает, что Samsung немного "застали врасплох" новыми складными устройствами Huawei, такими как Mate X3 и Mate X5. Устройства Huawei отличаются тонким корпусом и легкостью, вызывая восхищение своими возможностями дизайна. В то же время, Samsung оказалась подвергшейся критике за свой дизайн с заметной складкой и неудобным широким дисплеем. Однако, отчет предполагает, что Samsung планирует значительный редизайн для своей модели Galaxy Z Fold6 в 2024 году. Это может означать, что компания обратила внимание на обратную связь от пользователей и стремится улучшить свои складные устройства. Возможно, Samsung будет предлагать более тонкий корпус и более удобный дисплей, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов. Судя по планам Samsung на ближайшие годы, компания серьезно настроена на развитие рынка складных телефонов. С учетом растущей популярности и востребованности таких устройств, Samsung стремится занять лидирующую позицию в этой области.