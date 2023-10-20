Также Samsung была застигнута врасплох более тонкими и легкими складными устройствами Huawei.

В последнем отчете, опубликованном The Elec, Samsung объявила о своих амбициозных планах продаж на ближайшие годы. Компания стремится продать целых 20 миллионов складных телефонов в 2024 году, что является внушительной цифрой. Для достижения этой цели Samsung планирует представить новые модели, такие как Galaxy Z Fold6 и Z Flip6, а также продолжить продажи уже существующих моделей Galaxy Z Fold5 и Z Flip5.

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В текущем году Samsung намерена продать 10 миллионов складных устройств. Из этой цифры 3 миллиона придется на устройства Galaxy Z Fold4 и Z Flip4, а оставшиеся 7 миллионов будут состоять из продаж нынешних моделей. По сравнению с предыдущей целью на 2023 год, где Samsung планировала продать 16 миллионов единиц, новая цель на 2024 год является еще более амбициозной.

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Отчет также подчеркивает, что Samsung немного "застали врасплох" новыми складными устройствами Huawei, такими как Mate X3 и Mate X5. Устройства Huawei отличаются тонким корпусом и легкостью, вызывая восхищение своими возможностями дизайна. В то же время, Samsung оказалась подвергшейся критике за свой дизайн с заметной складкой и неудобным широким дисплеем. Однако, отчет предполагает, что Samsung планирует значительный редизайн для своей модели Galaxy Z Fold6 в 2024 году. Это может означать, что компания обратила внимание на обратную связь от пользователей и стремится улучшить свои складные устройства. Возможно, Samsung будет предлагать более тонкий корпус и более удобный дисплей, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов. Судя по планам Samsung на ближайшие годы, компания серьезно настроена на развитие рынка складных телефонов. С учетом растущей популярности и востребованности таких устройств, Samsung стремится занять лидирующую позицию в этой области.