Под корпусом смартфона может быть установлен восьмиядерный чипсет Dimensity 700 (MT6833V).

В прошлом месяце серия смартфонов OPPO A, включающая модели OPPO A2x и OPPO A2m, получила сертификацию TENAA в Китае. Недавно OPPO выпустила на рынок Китая смартфон OPPO A2x, однако модель OPPO A2m 5G еще не была представлена. Теперь перед выпуском полная спецификация и дизайн OPPO A2m раскрыты в листинге China Telecom. Согласно листингу, будущий смартфон OPPO A2m 5G будет иметь каплевидный вырез для камеры на дисплее. На задней панели устройства будет располагаться одиночная камера с LED-вспышкой. Кнопка питания будет расположена на правой стороне, а кнопки регулировки громкости - на левой.

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Что касается технических характеристик, OPPO А2m 5G будет выпускаться в трех вариантах памяти. Базовая модель будет иметь 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенного хранилища, вторая версия будет поставляться с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, а топовая модель получит 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища. Внутри смартфона будет установлен восьмиядерный чипсет Dimensity 700 (MT6833V) или, скорее всего, Dimensity 6020, учитывая последний ребрендинг компании MediaTek. Для обеспечения безопасности OPPO А2m также будет оснащен боковым датчиком отпечатков пальцев. Дисплей будет иметь разрешение HD+. В качестве операционной системы будет предустановлена Android 13 с фирменной оболочкой ColorOS.

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Среди других ключевых функций смартфона будут присутствовать аудиоразъем 3,5 мм, порт USB Type-C, поддержка Bluetooth, Wi-Fi, GPS и слот для двух SIM-карт. Смартфон будет доступен в цветовых вариантах: чёрный и фиолетовый.