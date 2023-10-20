Он поставляется в единственной конфигурации 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней.

На внутреннем рынке Китая Vivo представила свой последний смартфон - Vivo Y33t. Устройство доступно только в одной конфигурации с памятью 6 ГБ + 128 ГБ и предлагается в двух цветовых вариантах: зеленом и фиолетовом. Смартфон оснащен ЖК-экраном HD+ размером 6,56 дюйма с частотой обновления 60 Гц и вырезом для 8-мегапиксельной камеры. Внутри устройства находится процессор MediaTek Helio G85, который работает с оперативной памятью LPDDR4x и встроенной памятью eMMC 5.1.

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На задней стороне смартфона расположена двойная камера с вспышкой. Основная камера имеет разрешение 13 МП, а вторая камера - 2 МП. Vivo Y33t оснащен аккумулятором емкостью 5000 мА*ч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт. Операционная система OriginOS на базе Android 13 обеспечивает плавную и быструю работу устройства.

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Похоже, что компания взяла название от своего ранее выпущенного смартфона, а дизайн — от недавно выпущенного смартфона Vivo Y17s. Ранее в прошлом году в Индии Vivo выпустила смартфон под названием Y33t, который отличается не только по характеристикам, но и по дизайну от недавно выпущенного телефона Vivo Y33t. Он оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 680 и аккумулятором емкостью 5000 мА*ч. Он имел дисплей шириной 6,58 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Если говорить о Vivo Y17, то он оснащен тем же процессором, хотя и отличается в некоторых аспектах, таких как камера и память.