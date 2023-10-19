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СтарыйДед
На Geekbench раскрыты основные характеристики чипа Samsung Exynos 1480
Восьмиядерный процессор включает 4 основных ядра с тактовой частотой 2,75 ГГц и 4 дополнительных ядра с тактовой частотой 2,05 ГГц.

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Новый чипсет Exynos, ожидаемый скоро на рынке, прошел тестирование на смартфоне Galaxy A55. Запись в базе данных Geekbench подтверждает существование чипа Exynos 1480 и указывает его ключевые характеристики.

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Samsung назвала этот новый чипсет S5E8845, хотя его кодовое название внутри компании – "Rose". Ранее были выпущены чипы Exynos 1280 и Exynos 1380 с номерами моделей S5E8825 и S5E8835 соответственно, исходя из этого, можно сделать вывод, что это Exynos 1480. Предыдущие модели Galaxy A53 и A54 работали на чипсетах Exynos 1280 и Exynos 1380, а новый Galaxy A55 будет оснащен Exynos 1480, как уже упоминалось.

Проверив базу данных Geekbench, видно, что чип S5E8845, или Exynos 1480, прошел тестирование и набрал 873 балла в одноядерном процессоре и 2680 баллов в многоядерном процессоре. Подробности указывают на интеграцию чипсета с графическим процессором Samsung Eclipse 530, Android версии 14 и 8 ГБ оперативной памяти. Что касается ядер, то восьмиядерный процессор включает 4 основных ядра с тактовой частотой 2,75 ГГц и 4 дополнительных ядра с тактовой частотой 2,05 ГГц.

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Относительно грядущего смартфона Galaxy A55 с Exynos 1480 чипсетом, ожидается, что улучшений в камере не будет. Он по-прежнему будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, а также 12-мегапиксельными сверхширокоугольными и 5-мегапиксельными макрообъективами. В остальном, ожидается AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, аккумулятор на 5000 мА*ч и функция быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

#samsung #exynos #чипсеты #чипсет
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