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СтарыйДед
Смартфон Honor X50 GT получит Snapdragon 888 от Qualcomm
Ранее появлялась информация о том, что он будет оснащен чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1.

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Технические характеристики следующего грядущего смартфона Honor, который, как сообщается, скоро появится в продаже, Honor X50 GT, были опубликованы через торговый сайт JD Mall в Китае. Стало известно, что предстоящий смартфон Honor X50 GT будет оснащен чипсетом Snapdragon 888 от Qualcomm, тем же чипсетом, который используется в предыдущем устройстве X40 GT (хотя ранее сообщалось, что он будет оснащен чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1). Также смартфон будет иметь оперативную память объемом 8 ГБ и внутреннюю память объемом 256 ГБ. Устройство также будет оснащено OLED-дисплеем с изогнутыми краями, размер экрана составит 6,81 дюйма и разрешением 1080 x 2388 пикселей (FHD+). Смартфон также оснащен основной камерой на 50 МП и фронтальной камерой на 16 МП для селфи. Ещё упоминается, что устройство будет оснащено аккумулятором емкостью 4800 мА*ч, но ничего о его функциях зарядки не указано.

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Кроме того, что касается дизайна смартфона, говорят, что он будет иметь переднюю панель, похожую на уже выпущенный смартфон X50, и заднюю панель, похожую на складное устройство Mate X5. Это также предполагает возможность наличия четырех камер сзади.

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Совсем недавно компания Honor выпустила на китайском рынке Honor X40 GT Racing Edition, и ранее сообщалось, что помимо смартфона X50 GT, в разработке также находится устройство 100 GT. Что касается выпуска, то устройство X50 GT может дебютировать в этом месяце, в октябре, тогда как смартфон 100 GT может появиться месяцем позже, в начале ноября 2023 года.

#смартфон #honor #honor x50 #honor x40 #honor x
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