Владелец "Jeep and Ram" Стеллантис надеется составить конкуренцию электромобилям из Китая, благодаря новому Citroen e-C3.

В условиях, когда рынок переживает масштабные изменения, новый электрический Citroen e-C3 призван удовлетворить растущую потребность в доступных вариантах электромобилей. Что еще более важно, европейским автопроизводителям стало сложнее оправдывать эти ожидания. Европейские автопроизводители, такие как Volkswagen, изо всех сил пытаются не отставать, поскольку китайские производители электромобилей завоевывают долю рынка на своей территории с помощью доступных электромобилей. Крупнейшие китайские производители электромобилей быстро расширяют свою деятельность и за рубежом. Они удвоили свое присутствие за последние два года, поскольку такие лидеры, как BYD и SAIC MG, представили новые модели, ориентированные на ЕС. Только BYD продемонстрировала шесть электромобилей, в том числе SEAL и SEAL U. Новый Citroen electric e-C3 является ответом Stellantis предстоящим конкурентам.





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Совершенно новый и удобный B-хэтчбек должен заполнить нишу доступных электромобилей в Европе по доступной цене. Впервые для Citroen новый e-C3 будет базироваться на версии платформы Smart Car компании Stellantis (используемой в Индии), что обеспечит низкие стартовые цены. Электромобиль, оснащенный аккумуляторной батареей LFP емкостью 44 кВт*ч, может проехать до 320 км по стандарту WLTP. Благодаря электродвигателю мощностью 113 л.с. (83 кВт), электромобиль может развивать скорость от 0 до 100 км/ч за 11 секунд и развивать максимальную скорость 135 км/ч. Хоть запас хода может показаться небольшим, новый Citroen идеально подходит для ежедневных поездок по городу. Также он может похвастаться улучшенной навигацией с помощью нового приложения e-ROUTES.

Просторный салон создает ощущение домашнего уюта благодаря новым сиденьям повышенной комфортности, большему пространству практически во всех отношениях и продуманным местам для хранения вещей. Он также будет оснащен новым салоном Citroen C-Zen Lounge, который заново изобретает традиционную приборную панель и обеспечивает чрезвычайно высокий уровень комфорта. В новом электрическом C3 впервые для автомобилей Citroen используется проекционный дисплей. Будут доступны два различных варианта информационно-развлекательной системы. Покупатели могут выбрать My Citroen Play со станцией для смартфона, которая входит в стандартную комплектацию моделей You. Мой Citroen Play имеет встроенный держатель для смартфона, позволяющий водителям подключать свои устройства. Мой Citroen Drive с 10-дюймовым сенсорным экраном входит в стандартную комплектацию модели Max с возможностями Apple CarPlay и Android Auto. Также новый электрический e-C3 включает в себя новейшую технологию помощи водителю Citroen, в том числе систему предупреждения водителя, активный выезд с полосы движения, распознавание ограничения скорости и многое другое.