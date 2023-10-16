Концепт-кар под маркой Gazoo Racing (GR) имеет схожий дизайн с Supra, судя по двум изображениям, которыми поделилась Toyota.

Toyota представила несколько инсайдерских изображений концепт-кара FT-Se под маркой Gazoo Racing (GR) Это полностью электрический спортивный автомобиль, который, по словам Toyota, представляет собой один из вариантов для спортивных автомобилей в углеродно-нейтральной эре.

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FT-Se имеет агрессивный дизайн с низким профилем и широкими колесами. Передняя часть автомобиля напоминает Supra с узкими фарами и большой решеткой радиатора. Задняя часть также имеет некоторые сходства с Supra, включая интегрированное заднее крыло и задний диффузор. В салоне автомобиля FT-Se преобладает минималистичный дизайн. Водительское место окружено тремя дисплеями, включая большой центральный дисплей и два меньших дисплея по бокам рулевого колеса. Дисплей слева от водительского места по размерам напоминает смартфон. Руль имеет форму гоночного автомобиля, а сиденья имеют выраженную боковую поддержку.

Toyota не раскрыла никаких технических характеристик FT-Se, но ожидается, что он будет оснащен мощным электрическим двигателем. Автомобиль также, вероятно, будет иметь полный привод, чтобы обеспечить отличное сцепление с дорогой. FT-Se - это захватывающий взгляд в будущее спортивных автомобилей Toyota. Автомобиль сочетает в себе стиль и характеристики, которые могут сделать его популярным среди любителей спортивных автомобилей.

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