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СтарыйДед
Технические характеристики будущего смартфона Honor Play 8T Pro раскрыты в списке TENAA
Honor 8T Pro теперь оснащен восьмиъядерным процессором с основной тактовой частотой 2,4 ГГц и будет иметь операционную систему на базе Android 13.

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Новый смартфон Honor Play 8T Pro был замечен в списке TENAA, и теперь доступны его характеристики. Согласно TENAA, Honor Play 8T Pro будет иметь 6,3-дюймовый экран с разрешением 2400 x 1080 пикселей. Работать данный смартфон будет на базе процессора MediaTek Helio P35, а также оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

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Внешне смартфон будет обладать двойной камерой на задней панели - 48-мегапиксельной основной камерой и 2-мегапиксельной вспомогательной камерой. Для любителей селфи предусмотрена 16-мегапиксельная камера. Емкость батареи Honor Play 8T Pro составит 4000 мА*ч, и она будет поддерживать быструю зарядку мощностью 22,5 Вт. Операционной системой устройства станет Android 11 с пользовательским интерфейсом Magic UI 4.1. Среди прочих характеристик смартфона Honor Play 8T Pro можно отметить наличие сканера отпечатков пальцев на задней панели, поддержку двух SIM-карт и наличие разъема для наушников.

Ожидается, что Honor Play 8T Pro будет доступен в двух цветовых вариантах - черном и зеленом. Пока нет информации о дате выхода и цене нового смартфона, но предполагается, что он будет предложен по относительно невысокой цене. 

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В целом, Honor Play 8T Pro выглядит как достойное устройство с неплохими характеристиками. При разумной стоимости он может стать одним из лучших выборов для тех, кто ищет смартфон с отличным соотношением цены и качества.

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