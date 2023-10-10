Новый Google Pixel 8a будет работать на базе процессора Snapdragon 730, а также получит 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.

В сети появилась утечка 5K-изображений и 360-видео ожидаемого нового смартфона Google Pixel 8a, который предстоит выйти в ближайшем будущем. Эксперты OnLeaks и Smartpriх поделились новыми впечатлениями, представив подробные изображения и видео, демонстрирующие дизайн и характеристики этого устройства.

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Новый модельный ряд смартфонов Pixel получил некоторые незначительные улучшения по сравнению с предыдущей версией. Он будет оборудован большим 5,81-дюймовым дисплеем, селфи-камерой, занимающей верхнюю часть фронтальной стороны утройства, а также камерой с одним объективом на задней панели. Кроме того, на нижней грани телефона будет расположен порт USB Type C и стереодинамики, в то время как в верхней части можно будет заметить сверхширокополосную антенну и встроенный динамик. Правая сторона устройства будет включать кнопку питания и регулятор громкости, а слот для SIM-карты будет находиться на левой стороне.

Google Pixel 8a будет работать на процессоре Snapdragon 730 и будет оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Программное обеспечение устройства базируется на Android 10, а также имеет встроенный модуль NFC для бесконтактных платежей. Также устройство было замечено в Geekbench под кодовым именем Akita, что указывает на использование чипсета Tensor G3 с пониженной тактовой частотой в сочетании с графическим процессором Mali G715.

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Официальный анонс Google Pixel 8a ожидается в ближайшие дни, и уже сейчас можно с уверенностью предположить, что новый смартфон станет невероятно популярным среди пользователей благодаря своим передовым характеристикам и эстетичному дизайну.