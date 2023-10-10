OPPO Find N3 имеет на задней панели огромный круглый модуль объектива, внутри расположены три камеры, а рядом находится логотип Hasselblad.

В сети появились новые окончательные рендеры долгожданного OPPO Find N3 — мобильного телефона с уникальным складным экраном. По последним данным, его релиз запланирован на середину октября. Данные изображения позволяют посмотреть на заднюю панель OPPO Find N3, которая выделяется своим огромным круглым модулем объектива. Внутри этого модуля размещены три камеры, включая перископический телеобъектив, а рядом видим и долгожданный логотип Hasselblad. Кроме того, особое внимание привлекает концепция расположения вспышки в верхнем левом углу, создавая поистине уникальный образ. И, конечно же, есть несколько вариантов цвета: зеленый, золотой и черный. А черная версия будет выполнена из особой кожи.

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Новый телефон будет оснащен фронтальной камерой с разрешением 32 мегапикселя и еще одной с 20 мегапикселями. А задняя камера будет представлена тройным модулем с разрешением 48-мегапиксельной, 48-мегапиксельной и 64-мегапиксельной линз. Емкость встроенного аккумулятора составит 4805 мА*ч с возможностью быстрой зарядки до 100 Вт. Важно отметить, что ранее в интернете уже появлялись фотографии телефона от Ван Ши, которые совпадают с представленными изображениями.

Изображение, опубликованое ранее

Однако это еще не все. Помимо стандартной версии OPPO Find N3, будет доступно также коллекционное издание. А будущие флагманы OPPO будут оснащены 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0. Предполагается, что также возможно появится версия с 24 ГБ оперативной памяти.

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Интересно, что основатель OnePlus, старший вице-президент OPPO Лю Цзоху недавно подтвердил, что OnePlus Open и OPPO Find N3 — это одна и та же модель с уникальным складным экраном. Он также отметил, что OnePlus уже имеет более 600 патентов на оригинальные шарниры и выбрал бесшовную конструкцию, аналогичную OPPO Find N2. В то же время, новый телефон стал на 37% меньше предыдущей версии и содержит на 31 деталь меньше. И полученные изображения также демонстрируют значительное улучшение в складывании экрана OPPO Find N3.