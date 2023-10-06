Он поддерживает платформы Intel LGA4189 и LGA4677, а также платформы AMD SP6, sTR5, SP3, TR4, sTRX4 и sWRX8.

Компания ARCTIC радует своим новым продуктом - радиатором Freezer 4U-M, специально разработанным для серверных стоек высотой 4U. Этот продукт является преемником популярной модели Freezer 4U SP3 и обещает превзойти своего предшественника.

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Freezer 4U-M - это серверный кулер с впечатляющей конструкцией, состоящей из 8 тепловых трубок. Он поддерживает платформы Intel LGA4189 и LGA4677, а также платформы AMD SP6, sTR5, SP3, TR4, sTRX4 и sWRX8. Это означает, что радиатор совместим с широким спектром процессоров, обеспечивая надежное охлаждение для различных серверных систем.

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Официальные представители компании гарантируют, что Freezer 4U-M обладает выдающимися показателями теплоотдачи. Его собственная потребляемая мощность всего 2,88 Вт, что делает его энергоэффективным решением для серверных стоек. Кроме того, монтажная высота радиатора составляет всего 145 мм, что делает его идеальным выбором для традиционных серверных стоек 4U, а также большинства потребительских корпусов этого размера. Теперь новый Freezer 4U-M доступен для покупки в различных интернет-магазинах, а также на официальном сайте ARCTIC. Цена на это устройство начинается от 53,99 евро.