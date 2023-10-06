Kia Motors показала сегодня превью-изображение нового автомобиля мировая премьера которого состоится 12 октября.

Kia Motors представила превью нового автомобиля сегодня. После увеличения экспозиции изображения можно рассмотреть 5 моделей на нем. Среди них - уже выпущенное купе EV6, полноразмерный внедорожник EV9 и компактный внедорожник EV5, который недавно был представлен на автосалоне в Чэнду. Также включены два новых концепт-кара.

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Автомобиль слева имеет сходство с EV6, с уникальными вертикальными фарами, безрамными дверьми и стильным дизайном дверных ручек. Пока это остается концепт-каром, но возможно, в будущем он выйдет в массовое производство. Таинственный новый автомобиль справа больше похож на чисто электрический внедорожник от Kia: он также имеет острые линии и углы, но его размеры значительно меньше, чем у EV5 и EV9. Он больше похож на компактный автомобиль. Об этих новых моделях будет объявлено на специальном мероприятии EV Day 12 октября вместе с другими известными моделями, концепциями и технологиями от Kia.

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В сентябре объем продаж Kia на мировом рынке составил 261 322 автомобиля, что на 4,8% больше, чем в прошлом году. Продажи в Южной Корее составили 44 123 автомобиля, в Европе - 216 568 автомобилей. В сравнении с прошлым годом, продажи Kia Motors в Корее выросли на 11,0%, а в Европе - на 3,6%. Общий объем продаж увеличился на 4,8%.