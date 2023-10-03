Его сравнивали с тремя моделями: Audi RS e-tron GT, Porsche Taycan и Mercedes-Benz AMG GT63.

В последнее время Geely Galaxy E8 привлекает все больше внимания автолюбителей. Этот новый чисто электрический седан среднего размера обещает стать настоящим флагманом в мире электромобилей. Опубликованное в интернете изображение внешнего вида позволяет сравнить его с известными моделями, такими как Audi RS e-tron GT, Porsche Taycan и Mercedes-Benz AMG GT63. Геометрические параметры Geely Galaxy E8 следующие: длина составляет 5010 мм, ширина – 1920 мм, а высота – 1465 мм. Он близок по размерам к своим конкурентам, что делает его привлекательным выбором для тех, кто ищет элегантный и просторный автомобиль.

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Однако внешний вид – не единственное, на что следует обратить внимание. Geely Galaxy E8 также предлагает инновационные решения в дизайне. Он оснащен популярным в настоящее время фастбэком и скрытыми дверными ручками, что придает ему элегантность и современность. Нижняя часть двери имеет утопленный дизайн, который гармонично сочетается с острыми фарами на передней панели. Внешний вид автомобиля можно настроить, добавив такие опции, как диски, задние крылья и передние бамперы.

При этом Geely Galaxy E8 не только привлекает своим внешним видом, но и впечатляет своими техническими характеристиками. Этот автомобиль оснащен двигателем, предоставленным компанией Vair Electric Vehicle Technology (Ningbo) Co., Ltd., с мощностью 200 кВт и максимальной скоростью 190 км/ч. Geely Galaxy E8 также предлагает передовые технологии в области безопасности и комфорта. Он оснащен лидаром на крыше и камерами для интеллектуального вождения, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности на дороге. Салон автомобиля радует глаз тройным экраном сквозного типа и полуспицевым рулём, который, как ожидается, будет опциональным.

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Согласно предыдущим официальным сообщениям, модель Geely Galaxy E8 планируется выпустить в течение года. Его подача заявки в Министерство промышленности и информационных технологий в августе этого года свидетельствует о серьезных намерениях компании Geely в области электромобилей.