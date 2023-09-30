Эта дорогая сборка G87 окрашена в эксклюзивный цвет Zandvoort Blue, а также имеет юбилейный знак.

На недавнем медиа-мероприятии в Болгарии BMW представила M2 второго поколения, оснащенную деталями M Performance. Эта дорогая сборка G87 окрашена в эксклюзивный цвет Zandvoort Blue и имеет юбилейный знак, отмечающий 50-летие подразделения M.

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M2 второго поколения уже является одним из самых захватывающих автомобилей на рынке, но с деталями M Performance он становится еще более привлекательным. Этот автомобиль имеет почти все внешние улучшения M Performance, которые BMW предлагает для спортивного купе. Карбоновые дополнения варьируются от крепления переднего бампера с торцевыми пластинами до боковых брызговиков и заднего спойлера — все они изготовлены из углеродного волокна. Та же история с прямоугольными воздухозаборниками, корпусами боковых зеркал и крышей. Помимо модификаций кузова, BMW предлагает колеса с центральным креплением и расположенные друг над другом насадки выхлопной системы, расположенные в центре модернизированного карбонового диффузора.

Между тем, BMW предлагает и другие обновления оборудования, помимо более легких колес и выхлопной системы, поскольку стоит ожидать особую подвеску, опускающую переднюю ось на 25 мм, а заднюю — на 20 мм ближе к дороге. Эту превосходную подвеску можно визуально отличить по красным винтовым пружинам и синим пружинным пластинам.

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Но самым большим преимуществом G87 является не широкий ассортимент деталей M Performance, а скорее традиционный шестицилиндровый двигатель, передающего мощность на задние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач. Этот двигатель развивает мощность 453 л.с. и крутящий момент 406 Нм, что позволяет M2 разгоняться до 100 км/ч за 4,2 секунды. Как итог, BMW M2 второго поколения с деталями M Performance — это эксклюзивный и мощный автомобиль, который доставит удовольствие от вождения.