Volkswagen Golf вступит в электрическую эру на платформе SSP на главном заводе в Вольфсбурге.

К концу 2028 года ожидается выпуск нового Volkswagen Golf, который вступит в электрическую эру на платформе SSP на заводе бренда в Вольфсбурге. Это важный шаг для компании, поскольку Volkswagen стремится активно развивать свою линейку электромобилей. В связи с этим, Volkswagen объявил о передаче проекта Trinity на завод в Цвикау. Проект Trinity был отложен из-за проблем с программным обеспечением, но сегодня компания подтвердила свои намерения передать его на завод в Цвикау. Это решение пришло после сообщений о сокращении производства на нескольких немецких заводах, включая Цвикау, из-за низкого спроса. Однако, Volkswagen не собирается отступать от своих планов на развитие электромобильной индустрии.

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Завод Volkswagen в Цвикау играет важную роль в стратегии компании. В прошлом году Volkswagen объявил о инвестициях в размере 1,3 миллиарда долларов для подготовки завода к переходу в электрическое будущее. Это включает модернизацию производственных линий и оборудования, а также обучение сотрудников новым технологиям. Сокращение производства на одной из двух производственных линий ID.3 на заводе в Цвикау приведет к сокращению около 300 временных рабочих. Несмотря на это, Volkswagen продолжит работу над развитием своей линейки электромобилей, включая модели ID.3 и ID.4, которые уже представлены на рынке.

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Volkswagen стремится стать одним из лидеров в области электромобильной индустрии, и эти шаги являются частью их стратегии по достижению этой цели. Компания уверена в будущем электрических автомобилей и продолжит инвестировать в разработку новых моделей, улучшение технологий и расширение производства. С выпуском нового Golf и передачей проекта Trinity на завод в Цвикау, Volkswagen продолжает двигаться вперед, чтобы удовлетворить растущий спрос на электромобили и внести свой вклад в создание устойчивой и экологически чистой транспортной системы.