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СтарыйДед
Мобильный телефон OPPO A79 5G прошел несколько сертификаций с аккумулятором емкостью 4880 мА*ч
В результате сертификации можно узнать, что OPPO A79 5G имеет аккумулятор емкостью 4880 мА*ч, быструю зарядку мощностью 33 Вт, а вес — 193 грамма.

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Согласно веб-сайту «gizmochina», мобильный телефон OPPO A79 5G прошел несколько зарубежных сертификаций оборудования, что указывает на то, что это новое устройство среднего класса будет выпущено уже в ближайшее время.

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В результате сертификации IMDA и TÜV Rheinland можно узнать, что OPPO A79 5G имеет кодовое название CPH2557. Устройство будет оснащено аккумулятором емкостью 4880 мА*ч и будет поддерживать быструю зарядку мощностью 33 Вт. Сертификация также показывает, что длина, ширина и высота этого нового телефона составляют 165,61×76,02×7,99 мм, а вес — 193 грамма.

В списке FCC подтверждается, что продукт будет оснащен По ColorOS 13.1 на базе операционной системы Android 13 и будет обеспечивать поддержку 5G, FM-радио, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS и NFC. Кроме того, база данных Camera FV5 показывает, что телефон оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой f/1,8 и 8-мегапиксельной селфи-камерой спереди. Но в то же время, информации о процессоре OPPO A79 5G, а также дисплее, памяти и других характеристиках найти не удалось.

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Если же с чем-то сравнивать, то возьмём последний смартфон из серии А. OPPO A78 5G, который сейчас продается, имеет 6,56-дюймовый ЖК-дисплей IPS, процессор Dimensity 700, заднюю двойную камеру на 50 МП, селфи-камеру на 8 МП, аккумулятор емкостью 5000 мА*ч и быструю зарядку 33 Вт.

#смартфон #oppo #oppo a #oppo a79
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