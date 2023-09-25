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СтарыйДед
Опубликовано официальное изображение компактного внедорожника VX6 с мощностью 160 кВт
Опубликовано официальное изображение первого чисто электрического компактного внедорожника Venucia VX6: колесная база составит 2850 мм,а запуск ожидается в течение года.

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Сегодня независимый бренд Venucia, принадлежащий Dongfeng Nissan, опубликовал официальное изображение своего первого чисто электрического внедорожника модели VX6. Новый автомобиль позиционируется как полностью электрический компактный внедорожник и, как ожидается, будет официально представлен в течение года.

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Модель, представленная на этот раз, выполнена в двухцветном сочетании синего и черного. Передняя и боковые части кузова автомобиля имеют достаточно большое количеством зигзагообразных линий, что выглядит довольно неплохо. При этом у представленного автомобиля затемнены закрытые колесные диски, нижняя окантовка и крыша, что сразу бросается в глаза. Ожидается, что автомобиль будет ориентирован на спортивные и технологические атрибуты для привлечения молодых потребителей.

Говоря о кузов автомобиля, то длина, ширина и высота автомобиля составят 4658/1890/1656 мм соответственно, колесная база будет 2850 мм. Часть салона можно слегка увидеть через окно автомобиля. Скорее всего, он будет оснащен ЖК-дисплеем и большим плавающим центральным экраном управления, которые обычно используются в современных транспортных средствах на электрических источниках энергии. Он также будет оснащен многоугольным закрытым рулём.

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Если говорить о мощности, то новый автомобиль будет оснащен литий-железо-карбонатным аккумулятором CATL в сочетании с приводным двигателем максимальной мощностью 160 кВт и максимальной скоростью 165 км/ч.

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