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СтарыйДед
Камера Pixel 8 получила искусственный интеллект для смены лиц и редактор Magic Editor
Google не добавила много новых функций, но появившиеся фишки камеры приятно удивят каждого.

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В телефонах Pixel от Google всегда основное внимание уделялось камере, и, похоже, в серии Pixel 8 появится много нового. Новая появившаяся реклама раскрывает ручное управление камерой, новые функции и целый ряд ИИ в камере смартфона.

Утекшее видео, опубликованное на "91Mobiles", предлагает довольно подробное описание всех новых функций камеры, которые появятся в Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro, включая некоторые вернувшиеся функции, такие как Night Sight, Astrophotography и Super Res Zoom. Однако нового в этом году на самом деле совсем немного.

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Все начинается с «Video Boost», которое, по словам Google, будет использовать искусственный интеллект для создания «более плавного просмотра», а также для добавления в видео эффектов Night Sight, о которых уже сообщалось ранее. Видео также дает нам возможность впервые взглянуть на «Audio Eraser» — еще одну функцию, которая появлялась ранее — с кратким примером удаления городского шума с фона видео. 

Однако, пожалуй, самое дикое использование ИИ в видео — это функция Google Photos на Pixel 8, где приложение сможет буквально менять лица людей в кадре, чтобы создать тот снимок, который Вы хотите. Нет никаких объяснений того, как это работает, но похоже, что для создания одного конечного продукта используется несколько похожих кадров. Опять же, это выглядит довольно необычно.

Возможно, наиболее интересным для любителей фотографии является появление в Google Pixel 8 полностью ручного управления. Он называется «Pro Controls» и «создан по образцу элементов управления DSLR». Пока не показали всех возможностей, но отображаются выдержка и ISO, а также ручная фокусировка.

Затем есть редактор Magic. Google впервые представил это как функцию, которая может помочь переместить объект или изменить небо, и Google показывает как это работает в этом видео. Выглядит прям здорово.

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Но, помимо этого, видео также появляется полная информация о характеристиках камеры серии Pixel 8. Наиболее примечательно то, что Pixel 8 Pro добавит автофокус к селфи-камере, которая представляет собой сенсор на 10,5 МП. Это то, что Google предлагал в прошлом Pixel 3, но удалил в последующих выпусках. Однако Pixel 8, по-видимому, по-прежнему имеет фокус, несмотря на тот же сенсор. Остальные характеристики камеры включают в себя основные датчики на 50 МП на обеих камерах с диафрагмой f/1,68, датчик размером 1/1,31 дюйма и шириной пикселя 1,2 мкм. Похоже, это означает, что они по-прежнему будут использовать датчик Samsung ISOCELL GN1, как соответствуют спецификации. Pixel 8 получил сверхширокоугольную камеру на 12 МП с автофокусом (чего не хватало обычному Pixel 7), а Pixel 8 Pro по-прежнему оснащен сверхширокоугольной камерой на 48 МП и еще одним телеобъективом на 48 МП с 5-кратным увеличением. Google собирается представить Pixel 8 и Pixel 8 Pro 4 октября.

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