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СтарыйДед
Показали фото планшета Samsung Galaxy Tab A9+, подтверждающее его размеры
После того, как Samsung Galaxy Tab A9+ получил множество сертификатов, намекающих на скорый запуск, стали чаще появляться фотографии с его подробностями

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После прохождения сертификации FCC планшет Samsung Galaxy Tab A9+ недавно появился в корейском регулирующем агентстве "SafetyKorea" и опубликовал фотографию реальных размеров данного устройства. До этого "tablemonkeys" уже опубликовывали данные из сертификационных документов FCC, а "SafetyKorea" уже показывали изображение передней части Tab A9+ с датчиком передней камеры, расположенным прям по центру верхнего края планшета.

Фотография, опубликованная агентством, по-прежнему очень размытая, но судя по размеру, планшет в основном соответствуют предыдущим отчетам и будет использовать 10,95-дюймовый экран.

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Если собирать всю информацию в единое целое, то получается, что Galaxy Tab A9+ будет иметь размеры 246,8 x 161,9 x 6,9 мм. Работать будет на процессоре Qualcomm Snapdragon 695, с 4 ГБ/8 ГБ оперативной памятью и всё это под управлением Android 13 из коробки. Также оснащен Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, портом типа USB Type-C и стандартным разъемом для наушников 3,5 мм. Планшет будет иметь аккумулятор емкостью 7040 мА*ч, который поддерживает зарядку мощностью 15 Вт и расширение памяти с помощью карты MicroSD. Ожидается, что Tab A9+ будет официально выпущен до конца 2023 года.

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