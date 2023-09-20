Причина, по которой этот результат привлёк столько внимания, заключается в том, что Snapdragon 8 Gen 2 набирает всего 4 975 баллов в Geekbench 6.

Как утверждалось ранее, серия Samsung Galaxy S24 в некоторых регионах будет оснащена процессором Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Qualcomm официально не представила этот процессор, поэтому о нем пока очень мало достоверной информации. Но новые открытия указывают на то, что этот процессор будет иметь огромное улучшение производительности, по сравнению со своими предшественниками.

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По словам пользователя с ником "Revegnus", Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy набрал 7400 баллов в многоядерном тесте Geekbench 6. Этот результат является поразительным, поскольку процессор Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy, оснащенный серией Galaxy S23, имеет многоядерный балл в 4975 баллов в Geekbench 6, что означает, что многоядерная производительность нового процессора была улучшена на 49%.

Стоит отметить, что эта оценка, скорее всего, имеет отношение к ранней версии процессора. А это означает, что оценка окончательной версии чипа может быть выше после его официального запуска.

Тем не менее, чип Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy ранее появлялся в библиотеке тестов GeekBench, используя дизайн с 1 сверхбольшим ядром + 3 больших ядра + 2 средних ядра + 2 малых ядра с одноядерным рабочим показателем в 2233 баллов и в многоядерной работе составляет 6661 баллов. Получается, что предыдущий результат не соответствует последнему опубликованному.

Согласно предыдущим сообщениям, Snapdragon 8 Gen 3 имеет конструкцию 1+5+2, в которой сверхбольшое ядро представляет собой Cortex-X4 с частотой до 3,19 ГГц, а большое ядро — 5 ядер Cortex-A720 с частотой 2,96 ГГц, малое ядро — 2 ядра Cortex-A520, частота — 2,27 ГГц, графический процессор — Adreno 750.

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