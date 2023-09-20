Данный электронный велосипед оснащен съемным аккумулятором и будет стоить около 963 000 рублей.

Компания Moots известна своими велосипедами ручной сборки премиум-класса, отличающимися высоким уровнем мастерства и предназначенными для гонщиков. Теперь компания привносит тот же уровень профессионализма в свой первый электронный велосипед Moots Express. Хотя, вероятнее всего, никто бы даже не догадался, что велосипед является электрическим, если просто посмотреть на него.

Как объяснила компания, что в мире электронных велосипедов у Moots была чёткая цель, применив десятилетия проектирования и создания специально созданной модели, предназначенной для преодоления больших дистанций. Express воплощает в жизнь концепцию Moot с электрическим приводом.

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Велосипед — один из немногих на рынке, оснащенный съемным аккумулятором, который не образует слишком громоздкую нижнюю раму, что обычно является первым огромным недостатком электронного велосипеда. Express заявляет, что максимальный запас хода от съемной батареи Shimano емкостью 504 Вт*ч составляет до 160 км, хотя компания указывает, что на реальный запас хода может влиять от веса водителя, набора высоты, скорости ветра и давления в шинах.

Аккумулятору Shimano помогает двигатель среднего привода от Shimano, в частности, приводной блок EP801, который обеспечивает крутящий момент 60 Нм. Функция автоматического переключения передач интеллектуально контролирует уровень помощи в зависимости от действий водителя, а это означает, что внезапный крутой подъем может привести к увеличению мощности без необходимости тянуться к переключателю уровня помощи. Те, кто предпочитает принимать эти решения самостоятельно, могут, конечно, отказаться от функции автоматического переключения передач и использовать обычное ручное управление. Левый переключатель на руле незаметно управляет уровнями мощности двигателя, комбинируя с правым переключателем, который управляет задним переключателем.

Рама предназначена для езды по бездорожью и оснащена парой креплений для бутылок с водой в переднем треугольнике, включая крепление для трех рюкзаков, на которое можно разместить сумки на раме, а также дополнительные крепления для сумок на передней вилке, а также дополнительные крепления для крыльев спереди и сзади.

Карбоновые колеса Shimano GRX включают в себя шины Panaracer GravelKing+ 50c, которые имеют достаточный запасной зазор, если пользователь захочет установить еще более широкие гравийные шины.

На велосипеде также имеется ряд других деталей Shimano, в том числе цепь, кассета и звездочка Shimano LinkGlide, разработанные специально для электронных велосипедов и обеспечивающие точное переключение передач и долговечность при дополнительном крутящем моменте, который обеспечивает велосипед. Трансмиссия представляет собой систему 1 x 11 с передней звездой на 47 зубьев и задней кассетой 11/50 зуб. На велосипеде не видно ни одного шланга или кабеля, поскольку каждый из них проложен внутри.

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Электронный велосипед массой 15 кг выпускается в четырех размерах: S, M, L и XL. Цену за такой электронный велосипед придется заплатить приличную — 9 999 долларов США (~963 000 рублей).