У планшета имеется на фронтальной стороне селфи-камерой, а на другой стороне 8-мегапиксельная камера со вспышкой

В последние дни Motorola радует своих поклонников множеством новых телефонов, расширяя свою популярную линейку G Series. Среди них мы видим модели Moto G14, G54 и G84, которые обещают привлечь внимание пользователей своими функциями и возможностями. Но на этом компания не останавливается, ведь Motorola готовится представить ещё одно захватывающее устройство - планшет Motorola Tab G84. Мotorola Tab G84 является по сути преемником успешного Moto Tab G70, который был представлен в начале прошлого года. По информации, полученной из недавно опубликованных рендеров, можно увидеть полный дизайн этого будущего планшета. Одной из особенностей станет широкая рамка устройства по всему периметру, которая придаст ему элегантный и современный вид.

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Поговорим о дизайне. У планшета имеется на фронтальной стороне селфи-камерой, что позволит делать потрясающие селфи и видеозвонки с комфортом. Если же посмотреть на задную сторону планшета, то виден металлический корпус, который имеет несколько цветов, добавляющих ему стильный акцент. Также можно отметить и наличие 8-мегапиксельной камеры со вспышкой, готовая запечатлеть важные моменты жизни. Заметным элементом на тыльной стороне планшета является небольшой рельеф, который, скорее всего, является магнитным разъемом для стилуса. Это отличная новость для тех, кто предпочитает писать или рисовать на планшете с помощью стилуса, добавляя больше творчества в свою работу.

Фирменный логотип Motorola, который располагается прям по центру, является не только символом качества, но и подчеркивает стиль компании. А ещё, Motorola Tab G84 оснащен динамиками JBL с поддержкой Dolby Atmos, обеспечивая потрясающий звук при просмотре фильмов, прослушивании музыки или игре.

На нижнем краю планшета можно найти разъем Pogo PIN с тремя точками контакта, который, возможно, может служить док-интерфейсом для клавиатуры. Это отличная новость для тех, кто предпочитает работать на планшете, используя удобную клавиатуру, чтобы повысить свою производительность.

На одной из сторон планшета привлекает внимание наличие порта USB-C, а также двух динамиков, что делает его удобным для прослушивания аудио или подключения внешних устройств.

На данный момент его технические характеристики не были ни официально показаны, ни слиты каким-либо инсайдером. Но скорее всего, что эта информация появится в ближайшее время.