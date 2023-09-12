Автомобиль имеет новый дизайн внешнего вида, оснащен задним одинарным двигателем и имеет две версии запаса хода

Сегодня был официально представлен Chery Shuxiangjia от Chery New Energy, позиционируемый как пятиместный электрический внедорожник среднего размера, ориентировочная цена которого составляет 129 900–169 900 юаней (примерно 1 700 000 - 2 250 000 рублей). Автомобиль имеет новый дизайн внешнего вида, оснащен задним одинарным двигателем и имеет две версии запаса хода: 412 километров и 512 километров.

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Что касается внешнего вида, Chery Shuxiangjia имеет округлую форму и использует популярный комплект разделенных фар. Трапециевидная передняя решетка оснащена радиолокационным модулем миллиметрового диапазона. Лучшая комплектация поддерживает функции помощи при вождении L2. Боковая часть автомобиля имеет двухцветный дизайн кузова с вогнутой частью в районе дверей, создающими трехмерный визуальный эффект. В задней части автомобиля используются фонари сквозного типа. Длина, ширина и высота автомобиля составляют 4675/1910/1660 мм соответственно, а колесная база – 2830 мм.

Если говорить про интерьер, Chery Shuxiangjia использует обволакивающую планировку и предлагает две цветовые схемы салона: черно-рисовый и черно-синий. Некоторые модели оснащены двойным экраном, а количество физических кнопок в автомобиле уменьшено, большинством функций можно управлять через центральный экран управления или с помощью голосового управления.

Говоря о конфигурации, Chery Shuxiangjia стандартно поставляется с дисплеем давления в шинах, изображением заднего хода, круиз-контролем, кожаным рулем, 12,3-дюймовой приборной ЖК-панелью, безключевым доступом, 12,3-дюймовым центральным экраном управления, системой распознавания голоса и автоматическим кондиционером. Модели среднего и высокого класса также оснащены такими функциями, как камера заднего вида с обзором на 360 градусов, передние и задние воздушные завесы, окружающее освещение, обогрев/вентиляция передних сидений и подогрев сидений заднего ряда.

Что касается мощности, Chery Shuxiangjia использует заднюю одномоторную компоновку и предлагает две версии с разным запасом хода. Среди них версия CLTC с запасом хода 412 километров имеет максимальную мощность двигателя 135 кВт, максимальный крутящий момент 225 Нм и емкость аккумуляторной батареи 53,87 кВт*ч. Версия с запасом хода 512 километров имеет максимальную мощность двигателя 155 кВт и максимальный крутящий момент 285 Нм, а емкость аккумуляторной батареи - 67,12 кВт*ч.



