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Сегодня был официально представлен Chery Shuxiangjia от Chery New Energy, позиционируемый как пятиместный электрический внедорожник среднего размера, ориентировочная цена которого составляет 129 900–169 900 юаней (примерно 1 700 000 - 2 250 000 рублей). Автомобиль имеет новый дизайн внешнего вида, оснащен задним одинарным двигателем и имеет две версии запаса хода: 412 километров и 512 километров.
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Что касается внешнего вида, Chery Shuxiangjia имеет округлую форму и использует популярный комплект разделенных фар. Трапециевидная передняя решетка оснащена радиолокационным модулем миллиметрового диапазона. Лучшая комплектация поддерживает функции помощи при вождении L2. Боковая часть автомобиля имеет двухцветный дизайн кузова с вогнутой частью в районе дверей, создающими трехмерный визуальный эффект. В задней части автомобиля используются фонари сквозного типа. Длина, ширина и высота автомобиля составляют 4675/1910/1660 мм соответственно, а колесная база – 2830 мм.
Если говорить про интерьер, Chery Shuxiangjia использует обволакивающую планировку и предлагает две цветовые схемы салона: черно-рисовый и черно-синий. Некоторые модели оснащены двойным экраном, а количество физических кнопок в автомобиле уменьшено, большинством функций можно управлять через центральный экран управления или с помощью голосового управления.
Говоря о конфигурации, Chery Shuxiangjia стандартно поставляется с дисплеем давления в шинах, изображением заднего хода, круиз-контролем, кожаным рулем, 12,3-дюймовой приборной ЖК-панелью, безключевым доступом, 12,3-дюймовым центральным экраном управления, системой распознавания голоса и автоматическим кондиционером. Модели среднего и высокого класса также оснащены такими функциями, как камера заднего вида с обзором на 360 градусов, передние и задние воздушные завесы, окружающее освещение, обогрев/вентиляция передних сидений и подогрев сидений заднего ряда.
Что касается мощности, Chery Shuxiangjia использует заднюю одномоторную компоновку и предлагает две версии с разным запасом хода. Среди них версия CLTC с запасом хода 412 километров имеет максимальную мощность двигателя 135 кВт, максимальный крутящий момент 225 Нм и емкость аккумуляторной батареи 53,87 кВт*ч. Версия с запасом хода 512 километров имеет максимальную мощность двигателя 155 кВт и максимальный крутящий момент 285 Нм, а емкость аккумуляторной батареи - 67,12 кВт*ч.