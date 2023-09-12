Обновленная Puma будет переработана лишь частично, поскольку нынешний автомобиль вышел в 2019 году

Обновленный кроссовер Ford Puma готовится завоевать европейский рынок. С уходом модели Fiesta с рынка, Puma берет на себя новые обязанности и становится вариантом водителей начального уровня от Ford. Обновленная модель будет иметь новый внешний вид и интерьер, но не претерпит полной переделки, так как ее текущая версия была выпущена в 2019 году.

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Как можно заметить из полученных фотографий, изменения в дизайне коснулись фар, решетки радиатора и бампера. Значок Ford был перенесен на решетку радиатора, а в задней части появились лишь небольшие изменения. Однако задние фонари остались без изменений, как показано на шпионских снимках. Интерьер салона пока ещё не раскрыт, но предыдущие изображения позволяют предположить, что новый Ford будет оснащен современным дисплеем для водителя и большой 12-дюймовой информационно-развлекательной системой. Это потребует изменения дизайна приборной панели и вентиляционных отверстий, а также интеграции экрана в панель.

Одним из самых значительных изменений станет появление полностью электрической модели Puma. Puma EV использует компоненты электропривода от фургона E-Transit Courier и развивает мощность около 134 л.с. Зарядка постоянным током мощностью 100 кВт позволит автомобилю проехать около 100 км за 10 минут. Электрическая версия может отличаться уникальным дизайном передней части, включая закрытую решетку радиатора.

Кроме того, Ford продолжит предлагать Puma с бензиновыми двигателями. Стандартный 1,0-литровый трехцилиндровый гибрид EcoBoost будет доступен в нескольких вариантах мощности - около 123, 153 или 168 л.с. Для любителей более спортивного стиля в модели Puma ST будет предлагаться 1,5-литровый двигатель EcoBoost с турбонаддувом и механической коробкой передач.

Обновленный Ford Puma обещает быть интересным предложением в сегменте кроссоверов, сочетая в себе новый дизайн, электрическую мощность и различные варианты силовых агрегатов. Это будет привлекательный выбор для покупателей, ищущих сочетание стиля, эффективности и удовольствия от вождения.