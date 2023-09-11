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Выпущен тизер нового Ford F-150, который показывает часть обновленного дизайна пикапа
Детали скрывает большое колличество пыли, но видны обновленные фары, а официально он будет представлен 12 сентября

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Обновленный Ford F-150 2024 года будет представлен 12 сентября, и автопроизводитель выпускает небольшой тизер про обновленный автомобиль, показывая, как он работает на ферме. В этом видео пикап никогда не виден достаточно четко, но клип дает представление об обновленной передней части.

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Хотя этот тизер показывает лишь частичный вид обновленного F-150, на более ранних шпионских снимках пикап виден без малейшего камуфляжа. Он оснащен новыми фарами: парой квадратных фар, расположенных друг над другом, с толстым желтым указателем поворота, разделяющим их.

Из ранне опубликованных фотографий видно, что как и нынешний F-150, различные комплектации пикапа имеют разную решетку радиатора. Например, ниже представлен внешний вид комплектации STX с шестиугольной сеткой в передней части. А на изображении ещё ниже показана комплектация Platinum с разделенной решеткой. Задние фонари выглядят той же формы, что и у нынешнего автомобиля.

Как и спереди, Ford менял задний бампер в зависимости от комплектации. Например, пикап может иметь двухцветный дизайн. Крышка багажника будет отличаться по цвету, а не окрашена в цвет кузова.

Хотя уже есть представление о том, как выглядит обновленный F-150 снаружи, но интерьер всё ещё остается загадкой. На некоторых изображениях, где виден салон, заметно, что команда разработчиков Ford закрывает приборную панель. Это говорит о том, что есть как минимум некоторые изменения, потому что в противном случае команде не пришлось бы что-то скрывать. Возможные изменения в интерьере могут включать большие экраны или обновленные технологии. Изменения трансмиссии также являются неизвестным фактором. F-150 в настоящее время доступен с широкой линейкой двигателей, включая гибридные варианты. Подробностей о каких-либо модификациях или обновлениях пока нет. Часть этой информации должна появиться вместе с выпуском автомобиля.

Продажи его могут начаться до конца года. F-150 был самым продаваемым пикапом в США на протяжении последних 46 лет. В 2022 году Ford поставил в США 653 957 таких автомобилей  что сделало эту модель самым продаваемым автомобилем в стране.

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