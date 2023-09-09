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СтарыйДед За пост начислено вознаграждение
В коде Xiaomi был обнаружен процессор под кодовым названием "Crow"
Данным процессором является Qualcomm Snapdragon SM7550, о производительности которого пока неизвестно

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Qualcomm, крупный представитель в индустрии мобильных технологий, известный своими процессорами серии Snapdragon, продолжает продвигаться в разработке новых технологий. Недавние утечки позволяют предположить, что компания готовится выпустить новый процессор под кодовым названием «Crow» и номером модели «SM7550». Опираясь на успех, достигнутый с Snapdragon 7+ Gen 2, похоже, что Qualcomm стремится расширить свою пользовательскую базу с помощью этого нового чипсета. 

В предыдущих утечках появлялись слухи о том, что процессор SM7550 может предложить более низкую производительность по сравнению с Snapdragon 7+ Gen 2. Основная причина этого заявления — желание Qualcomm сбалансировать производительность и цену в доступных устройствах среднего класса. Qualcomm может стремиться достичь более конкурентоспособной цены на этот новый процессор, чтобы привлечь большую базу пользователей. Однако на данный момент пока нет точной информации о производительности процессора.

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Интересной деталью относительно процессора Snapdragon SM7550 является информация, предполагающая, что Xiaomi может использовать этот новый процессор. На основании информации, полученной от Mi Code, утверждается, что смартфон Xiaomi с процессором SM7550 находится в стадии разработки. Это может означать, что Xiaomi может стать первым брендом, использующим этот новый процессор. Однако без официального объявления это всего лишь предположение.

Вопрос о том, будут ли другие производители использовать этот процессор или нет, также продолжает оставаться открытым. Единственное, что подтверждено это его принадлежность к серии Snapdragon 7.

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#смартфон #snapdragon #мобильные телефоны #мобильные #мобильные технологии #snapdragon gen 7
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Китя.
11:36
Да мне ПК уже надоел шишка купил телек 4К HDR Dolby Vision и захотел скачать с торрента кинцо в Dolby Vision. а их там шибко и нет.
Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
Kiler
11:31
От топового ПК только один плюс, хвастаться на форумах перед нищебродами
Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
Китя.
11:30
А толку от мощного ПК. играть в нечего.
Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
Kiler
11:22
Ты давай не умничай, то что у меня топовый ПК, не означает то что у всех он топовый . здесь у 99% пользователей, максимум rtx 3060 ну в смысле затычка
Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
BigCar
11:22
Любой процессор раскрывает любую видеокарту и любая видеокарта раскрывает любой процессор. Главное всегда своевременно обновлять драйвера на коврик для мышки.
Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
истребитель хохлизма
11:22
ультиматум заключается в том, что не будет кормить скакуасов польской смегмой, если скакуасы будут есть российскую.
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дунаев дмитрий
11:21
https://youtu.be/hD8o_fR_Wi8?t=240 обрати внимание насколько он грузит джае 3070 не говоря о 3060))) а вот с 1600 да.. бяда...
Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
Kiler
11:21
Тоже так подумал.
Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
истребитель хохлизма
11:20
бесполезной памяти небывает.
Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
Алексей Мищенко
11:18
Понимаю. Все равно 3600 недостаточно для полного счастья к 3060, - правильно подметил , для этой карты нужен 5600.
Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
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