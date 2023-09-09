Данным процессором является Qualcomm Snapdragon SM7550, о производительности которого пока неизвестно

Qualcomm, крупный представитель в индустрии мобильных технологий, известный своими процессорами серии Snapdragon, продолжает продвигаться в разработке новых технологий. Недавние утечки позволяют предположить, что компания готовится выпустить новый процессор под кодовым названием «Crow» и номером модели «SM7550». Опираясь на успех, достигнутый с Snapdragon 7+ Gen 2, похоже, что Qualcomm стремится расширить свою пользовательскую базу с помощью этого нового чипсета.

В предыдущих утечках появлялись слухи о том, что процессор SM7550 может предложить более низкую производительность по сравнению с Snapdragon 7+ Gen 2. Основная причина этого заявления — желание Qualcomm сбалансировать производительность и цену в доступных устройствах среднего класса. Qualcomm может стремиться достичь более конкурентоспособной цены на этот новый процессор, чтобы привлечь большую базу пользователей. Однако на данный момент пока нет точной информации о производительности процессора.

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Интересной деталью относительно процессора Snapdragon SM7550 является информация, предполагающая, что Xiaomi может использовать этот новый процессор. На основании информации, полученной от Mi Code, утверждается, что смартфон Xiaomi с процессором SM7550 находится в стадии разработки. Это может означать, что Xiaomi может стать первым брендом, использующим этот новый процессор. Однако без официального объявления это всего лишь предположение.

Вопрос о том, будут ли другие производители использовать этот процессор или нет, также продолжает оставаться открытым. Единственное, что подтверждено это его принадлежность к серии Snapdragon 7.