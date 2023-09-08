Он демонстрирует передовые технологии и является первым четырехдверным седаном бренда после Carlton 1990-х годов на базе Opel Omega

Новый электрический седан Lotus Emeya, представленный сегодня на мероприятии в Нью-Йорке, обещает стать серьезным конкурентом для Tesla Model S и Porsche Taycan Turbo. Этот четырехдверный автомобиль, ранее известный как Type 133, демонстрирует передовые технологии и представляет первый четырехдверный седан бренда Lotus с момента выпуска Carlton на базе Opel Omega в 1990-х годах.

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Одной из ключевых особенностей нового Lotus Emeya является активная передняя решетка, впервые представленная на внедорожнике Elettre. Эта инновационная решетка не только снижает сопротивление воздуха и повышает эффективность в закрытом состоянии, но и охлаждает аккумулятор и тормоза в открытом состоянии. Другие активные элементы включают передний спойлер, диффузор гоночного типа и задний спойлер, обеспечивающие максимальную прижимную силу в каньонах и на трассе. Задний спойлер шириной 11 дюймов создает чистую прижимную силу в 474 фунта в неопределенном диапазоне скоростей, что еще больше улучшает характеристики и повышает устойчивость автомобиля при движении.

В интерьере Emeya компания Lotus также использовала экологически чистые материалы. Lotus стала первым автопроизводителем, использовавшим в интерьере новые материалы. Вместо кожи Lotus использует пряжу, изготовленную из хлопковых отходов модной и швейной промышленности. Это не только экологически чистый вариант, но и экономически выгодная альтернатива коже. Кроме того, для нанесения металлических покрытий на некоторые поверхности салона Lotus использует такие технологии, как физическое осаждение паров (PVD). Остальные части салона отделаны алькантарой, супертканым полиуретаном и кожей наппа. Экологически чистые материалы и внимание к деталям делают интерьер Emeya не только роскошным, но и современным.

Emeya также обладает передовыми системами звука и информации. Система объемного звучания KEF 3D включает в себя шумоподавление, которое использует датчики вибрации, чтобы обнаруживать движение шин и подвески. Затем алгоритмы генерируют через динамики "антифазовые акустические сигналы", которые помогают ограничить помехи. Для водителя предусмотрен 55-дюймовый проекционный дисплей дополненной реальности, который обеспечивает быстрый доступ к важной информации. Также стоит отметить использование цифровых зеркал и модулей LiDar, которые также присутствуют у модели Eletre.

Основываясь на прошлых достижениях Lotus, получилось создать довольно-таки роскошный автомобиль, который обеспечивает выдающиеся характеристики для любителей экстремального вождения и призван вселять уверенность. Компания раскроет более подробную информацию в четвертом квартале 2023 года, а производство планируется начать в 2024 году на принадлежащем Geely заводе в Ухане, Китай, где уже производится Eletre. Как только производство Emeya и Eletre пойдет полным ходом, вероятно, к 2025 году, бренд ожидает, что 30 процентов его общих продаж придется на США.