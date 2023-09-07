Сегодня было запущено первое OTA-обновление Haval Xiaolong MAX для внедорожника Haval

Времена меняются, и современные автомобили становятся все более инновационными и эффективными. Официальная соц.сеть внедорожника Haval объявила сегодня днем, что сегодня было запущено первое OTA-обновление Haval Xiaolong MAX. Одной из самых интересных нововведений является модернизированная функция защиты аккумулятора. Ниже подробнее рассмотрим это обновление.

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Этот новый режим принудительной защиты аккумулятора выбирает приоритетный режим работы аккумулятора и решает проблему с его защитой. Особенно полезно это будет в дорожных условиях, когда вы оказываетесь в пункте назначения без возможности зарядки или в городских пробках. Теперь двигатель будет заряжать аккумуляторную батарею во время работы автомобиля, поддерживая ее заряженность.

Однако, не только аккумулятор получил улучшения. В основной интерфейс экрана пассажира рядом с водителем добавлена функция автоматического отключения экрана. Теперь вы сможете активировать эту функцию одним касанием, как это делается на мобильных телефонах. Это позволит вам экономить энергию и меньше отвлекаться от дороги.

Еще одно захватывающее нововведение - супер-изображение 3D-управления автомобилем. Теперь вы сможете менять положение различных частей автомобиля с помощью 3D-модели на центральном экране управления. Вы сможете управлять HUD, люком/солнцезащитной шторкой, зеркалом заднего вида, задней дверью багажника и другими настройками автомобиля. Кроме того, разработчики добавили динамические 3D-эффекты, которые имитируют реальные сцены вождения, и разные режимы вождения соответствуют различным 3D-сценам и звуковым эффектам.

Если вы любите музыку, то вам понравится новая функция звукового музея. Теперь ваш автомобиль может воспроизводить более 100 звуковых эффектов музыкальных инструментов, животных, транспорта, жизни и природы. Разработчики уверяют, что это добавит удовольствие к вашему досугу, путешествиям и семейному времяпрепровождению, а также улучшит комфорт вашего отдыха.

Новый персонализированный интеллектуальный переключатель - еще одно важное дополнение. Теперь вы можете добавлять функции быстрого доступа, которыми часто пользуетесь, в соответствии с привычками и потребностями вашего автомобиля. Например, вы можете добавить режим питания, режим вождения, клавиши выбора интеллектуальной парковки и многое другое. Кроме того, теперь вы можете включать и выключать музыку при загрузке анимации.

Но это еще не все! Разработчики также запустили приложение "Smart Driving Assistant". С его помощью вы сможете научиться управлять различными функциями, такими как помощь при вождении, интеллектуальный круиз и аудиовизуальные системы, через встроенные видеоуроки.

Такие новые функции делают вашу поездку еще более комфортной, удобной и безопасной. Теперь вы можете наслаждаться уникальным опытом вождения, настраивая автомобиль на свой вкус и получая максимальное удовольствие от каждой поездки.