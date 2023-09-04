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Концепт-кар Mercedes-Benz CLA-класса, представленный на Немецкой международной выставке автомобилей и умной мобильности 2023 года (IAA MOBILITY 2023), поражает своей роскошью и передовыми технологиями. Автомобиль основан на новой платформе Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA), которая вдохновлена концепт-каром VISION EQXX и обладает продвинутой и эффективной системой электропривода.

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Концепт-кар класса CLA предлагает спортивный задний привод, а платформа ММА поддерживает также полный привод. Серийные модели на базе ММА будут производиться на заводах в Германии, Венгрии и Пекине. Гибкая модульная архитектура платформы MMA позволяет предложить два варианта аккумуляторной системы. Модели высокого класса оснащены оксидно-кремниевыми анодными батареями, в то время как модели начального уровня оснащены литий-железо-фосфатными батареями. Важно отметить, что для фиксации аккумуляторного модуля впервые используется клей вместо болтов.

Высоковольтная батарея автомобиля, работающая на 800 В, обеспечивает быструю зарядку постоянным током мощностью 250 киловатт. Согласно заявлению производителя, всего за 15 минут зарядки можно увеличить запас хода на 400 километров. Это значительный прогресс в области зарядки электромобилей и обеспечения удобства использования.

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Новый электропривод MB.EDU, разработанный Mercedes-Benz, объединяет двигатель, коробку передач и силовые электронные модули. В его основе лежит синхронный двигатель с постоянными магнитами мощностью 175 кВт и двухскоростной редуктор, который эффективно регулируется силовым электронным модулем в одном процессоре. Инвертор из карбида кремния также является важной частью этой системы. Электропривод MB.EDU имеет вес менее 110 кг и обладает эффективностью преобразования энергии от аккумулятора к колесам на уровне 93%.

Особенно важно отметить, что содержание тяжелых редкоземельных элементов в синхронном двигателе с постоянными магнитами в электроприводе MB.EDU близко к нулю. Это значительное достижение, поскольку редкоземельные элементы являются ограниченными и дорогостоящими ресурсами. Кроме того, производство сердечника батареи и катода достигло углеродной нейтральности, что способствует снижению выбросов углекислого газа и содействует более экологичной эксплуатации автомобиля.

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Что касается экстерьера и интерьера, концепт-кар CLA-класса использует классический акульий нос в передней части, а А-образная решетка радиатора трансформируется в цифровое полотно, оснащенное светящейся эмблемой трехконечной звезды. Задние фонари создают трехмерный световой эффект, а также добавлены звездообразные фары. Звездообразные задние фонари также окружены световыми полосами, а также светящийся звездный логотип + новый хромированный зеркальный материал. Интерьер автомобиля оснащен кабиной «суперсимуляции», а подвесной суперэкран MBUX, проходящий через кабину, повторяет технологию мини-светодиодов и иммерсивный 3D-графический дисплей концепт-кара VISION EQXX. Воздуховыпускное отверстие имеет классический дизайн, который отображается на левом и правом концах суперэкрана MBUX в виде цифровой графики, превращаясь из традиционного воздуховыпускного отверстия кондиционера в интерфейс контроля температуры. Виртуальное внутреннее кольцо дисплея может отображать температуру, а настоящий воздуховыпуск кондиционера расположен за экраном, который интегрирован с окружающим освещением.

Впереди автомобиль оборудован ковшеобразными сиденьями с регулируемыми по высоте подголовниками, отделкой кожей наппа + кристально-белым тисненым узором на сиденьях, рисунком лаврового венка на центральной обшивке дверей, подвесной панелью управления дверью и дверной ручкой, сплавленными вместе, образуя единый подлокотник.

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Кроме того, Mercedes-Benz впервые представил в этом автомобиле визуально эффектные аксессуары, интегрировав плату беспроводной зарядки со светящимся и прозрачным дизайном, а также светящийся подстаканник с трехмерной отделкой в подвесном центральном подлокотнике. Одна из изюминок интерьера находится в прозрачной зоне дисплея под центральной консолью: алюминиевая световая полоса, которая ведет к процессору с водяным охлаждением, оснащенному новой операционной системой Mercedes- Benz MB.OS. Что касается систем "автомобиль-машина", то операционная система MB независимо разработана компанией Mercedes-Benz. Операционная система разделяет аппаратное и программное обеспечение, использует чипы Nvidia с водяным охлаждением, а суперэкран MBUX концепт-кара CLA-класса использует технологию рендеринга графики в реальном времени, управляемую игровым движком. Все три экрана могут сливаться в один общий, а также могут использоваться с окружающим освещением и звуковыми эффектами.

Что касается интеллектуальной помощи при вождении, концепт-кар класса CLA может реализовать интеллектуальную помощь при вождении уровня L2 во всех сценариях, а в будущем будет внедрена технология вспомогательных датчиков лидара. В то же время в Mercedes-Benz заявили, что программное обеспечение и вычислительная мощность MB.OS готовы к обновлению автономного вождения L3. MB.OS также оснащена новой системой контроля безопасности детей (CPD), которая, как утверждается, способна эффективно избежать опасности того, что дети будут забыты в машине в жаркую погоду. Основываясь на сети из более чем 20 системных интерфейсов, чувствительный датчик может даже обнаруживать слабое дыхание новорожденного ребенка во время сна, одновременно отслеживая присутствие взрослого через камеру, чтобы избежать ложных срабатываний. Когда обнаруживается, что ребенок остался в припаркованной машине, запускается ряд процедур предупреждения, в том числе: напоминание водителю о выключении двигателя, обновление предупреждения, когда водитель запирает автомобиль, и отправка сообщения на смартфон. В то же время автомобиль контролирует и регулирует температуру внутри автомобиля, подает сигнал бедствия с помощью световых и звуковых сигналов и на конечном этапе информирует об этом колл-центр Mercedes-Benz SOS или полицию.

Кан Линьсонг, председатель совета директоров Mercedes-Benz, сообщил, что в будущем семейство автомобилей CLA-класса будет состоять из четырех моделей, в том числе: четырехдверного купе, спорткара и двух внедорожников. Концепт-кар Mercedes-Benz CLA-класса на платформе ММА демонстрирует передовые технологии и роскошный дизайн, сочетая их с эффективной системой электропривода. Этот автомобиль нового поколения приносит впечатляющие инновации в мир электромобилей и продолжает устанавливать стандарты в автомобильной индустрии.