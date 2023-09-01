Также у него будет Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, защиту уровня IP65/68, аудиоразъем 3,5 мм, боковой сканер отпечатков пальцев.

После того, как смартфон Sony Xperia 5 V был замечен на различных сертификационных сайтах, таких как IMDA и китайская 3C, сегодня он был официально представлен.

Этот недавно выпущенный смартфон оснащен 6,1-дюймовым дисплеем FHD+ OLED HDR10 с соотношением сторон 21:9, частотой дискретизации касания 240 Гц и частотой обновления 120 Гц. Также он оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и графическим процессором Adreno 740. Процессор работает в паре с оперативной памятью LPDDR5 и хранилищем UFS 3.1, а устройство работает под управлением ОС Android 13.

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Он оснащен аккумулятором емкостью 5000 мА*ч, поддерживающим как обычную проводную зарядку мощностью 30 Вт, а также беспроводную зарядку мощностью 18 Вт. Смартфон оснащен основной камерой на 52 Мп/48 Мп и сверхширокоугольной камерой 12 Мп с автофокусировкой на задней панели, а на передней панели находится селфи-камера на 12 Мп. Пользователи могут записывать видео в 4K со скоростью 60 кадров в секунду с помощью передней камеры, а с помощью задней камеры вы можете записывать 4K HDR со скоростью 120 кадров в секунду.

Если упоминать другие функции, то они включают Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, защиту уровня IP65/68, аудиоразъем 3,5 мм, боковой сканер отпечатков пальцев, игровой усилитель, поддержку NFC, стереодинамики, aptX HD и адаптивный aptX.

Компания пока не раскрыла фактическую дату выпуска или продажи этого устройства. Sony Xperia 5 V будет доступен в трех цветовых вариантах — черном, синем и белом.