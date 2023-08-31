Мобильный телефон Samsung Galaxy A05 недавно прошел сертификацию и его модель является — «SM-A055F».

Cообщается, что мобильный телефон Samsung Galaxy A05 прошел сертификацию бразильского регулирующего агентства "Anatel", и поделился фотографиями настоящего телефона.

В сертификационном документе были опубликованы две фотографии реального устройства. Вид сзади очень простой: в левом верхнем углу расположены две независимые камеры, а в правом — светодиодная вспышка. Как и модели серии Galaxy A, выпущенные Samsung в этом году, модуль камеры не сильно выпирает от корпуса.

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Если посмотреть на смартфон спереди, то видно, что он имеет плоский экран. А посмотрев на отражение света в левом нижнем углу, можно понять, что нижняя рамка кажется довольно-таки широкой. Ранее ещё сообщалось, что в Galaxy A05 будет использоваться челка Infinity-O, но на данный момент это не подтверждено.

Согласно сертификационному документу, модель аккумулятора — WT-S-N28, производства Scud (Fujian) Electronics Co., Ltd. Хотя информация о зарядке не указана в сертификационном документе, учитывая рыночное позиционирование этой модели, предполагается, что она будет поддерживать зарядку мощностью 15 Вт.