MG Cyberster будет доступен в двух версиях: с задним приводом и полным приводом. У полноприводной версии будет два электродвигателя.

Новый электрический родстер MG Cyberster уже вызывает огромный интерес среди автолюбителей. Появившиеся в сети фотографии позволяют нам заглянуть в будущее и представить, какими будут доступные цветовые варианты этого автомобиля. Кроме уже известного красного цвета, мы сможем выбрать серебристый, желтый и кремово-белый оттенки.

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MG Cyberstar - первый китайский серийный автомобиль, дебютировавший в июле на фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания). MG Cyberstar, принадлежащий Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC), бывшей британской марке, ныне принадлежащей крупнейшему китайскому автопроизводителю, будет также производиться SAIC, возможно, на заводе в Нинде, где уже выпускается электрический хэтчбек MG4.

MG Cyberster — это спортивный электромобиль с откидным верхом, созданный в честь родстеров MG старой школы 60-х и 70-х годов. Его внешний вид привлекает внимание сразу: двери-ножницы и спортивные бамперы придают ему современный и элегантный вид. А внутри салона отделка из кожи и большой изогнутый ЖК-экран, добавляющий шик и современность.

Несмотря на свои спортивные характеристики, MG Cyberster — это электромобиль, поэтому он довольно тяжелый. Его снаряженная масса составляет от 1850 до 1985 кг, а полная масса достигает от 2075 до 2210 кг, в зависимости от версии. Однако, несмотря на это, он обладает впечатляющей мощностью и производительностью.

Интересно отметить, что MG Cyberster будет доступен в двух версиях: с задним приводом (RWD) и полным приводом (AWD). Заднеприводная версия будет оснащена электродвигателем мощностью 314 л.с., в то время как полноприводная версия будет иметь два электродвигателя: передний мотор мощностью 204 л.с. и задний мотор мощностью 340 л.с., произведенный Hasco Group.