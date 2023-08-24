Dongfeng Nano 01 EV позиционируется как небольшой чистый электромобиль для использования в городской среде.

Вчера на презентации в Чэнду, был официально представлен новый бренд Dongfeng Motor «Dongfeng Nano», который специализируется на небольших электромобилях. Это первая модель, основанная на «первой чисто электрической архитектуре бренда». Официальное название он получил Dongfeng Nano 01 EV.

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По имеющимся данным, Nano 01 основан на платформе Dongfeng Quantum Architecture No.3, которая претендует на крупный и основной рынок, ориентированный на семейные путешествия, городские перемещения, личные поездки на работу, поездки с детьми, а также для проведения досуга с друзьями и коллегами.

Платформа Quantum Architecture No.3 имеет короткие передний и задний свесы, поддерживает активное отключение аккумулятора на миллисекундном уровне, использует систему электропривода Mach E «десять в одном» и будет иметь такие технологии как ступичные двигатели, твердотельные аккумуляторы и сверхбыструю зарядку. За 8 минут можно восполнить 200 километров автономной работы. Новинка позиционируется как небольшой чистый электромобиль с закругленной передней частью и более квадратными боками кузова. Он использует популярные дизайны, такие как двухцветный корпус, закрытая решетка и скрытая дверная ручка. Согласно официальному сообщению, автомобиль будет оснащен интеллектуальной системой помощи при вождении уровня L2+, автоматической парковкой FAP и другими функциями.

Ранее сообщалось, что Dongfeng Nano заявила, что будет выпускать 1-2 новые модели каждый год и достигнет продаж более 400 000 автомобилей к 2025 году. По плану, этот чистый электромобиль будет выпущен в течение этого года.