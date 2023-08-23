Новый электромобиль Mercedes EQC Mk2 был замечен во время первых дорожных испытаний

Буквально на днях в социальных сетях поделились фотографиями дорожных испытаний электромобиля Mercedes EQC Mk2 в камуфляже. Судя по фотографиям, EQC 2025 года имеет более короткий капот и более компактный внешний вид в сравнении с ближайшими предшественниками.

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EQC — первая чисто электрическая модель массового производства, разработанная Mercedes. Он позиционируется как пробная версия и поэтому компания пошла на определенные компромиссы с точки зрения пробега и эффективности. Несмотря на это EQC 2025 года будет использовать новую платформу MMA от Mercedes, которая может вмещать более крупные батареи и более умные электрические двигатели, чем текущая платформа EVA. Однако, модель EQC получила признание потребителей уже после появления первой информации о данной модели.

Для моделей MMA будет доступен выбор одномоторных и двухмоторных силовых агрегатов, при этом больший упор будет сделан на вертикальную интеграцию таких компонентов как аккумуляторы, чтобы помочь снизить затраты и более точно адаптировать их к требованиям EQC.

Планируется, что после своего запуска модели EQC она сможет конкурировать с такими марками автомобилей как BMW iX 3 и предстоящим Audi Q6 E-Tron.



