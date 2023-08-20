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Вчера компания Mercedes-AMG представила спортивный автомобиль AMG GT второго поколения на автомобильной неделе в Монтерее. Данный автомобиль служит для повышения комфорта и практичности, а также предлагает опциональную компоновку сидений 2+2. Доступный только в кузове купе, новый GT сочетает новейшие технические характеристики и шасси AMG, включая стандартный регулируемый полный привод.

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Хотя каждая часть кузова была переработана, новый GT по-прежнему очень похож на предыдущую версию. Агрессивный внешний вид имеет решетку радиатора Panamerica с глянцевой черной накладкой внизу, напоминающую серию Black Series, которая скоро будет снята с производства.

И несмотря на знакомый внешний вид и пропорции, AMG GT основан на новой технологии с использованием алюминия, стали, магния и волокнистых композитов (стекло и углерод). Фары стали меньше, а тонкие задние фонари соединены накладкой, расположенной под активным задним спойлером.

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В стандартной комплектации модель оснащена 20-дюймовыми колесами, а также 21-дюймовыми легкосплавными дисками, доступными в качестве опции. Задние часть машины стала шире, напоминая 911, а пропорции стали более гармоничными, чем раньше. Это связано с тем, что новый AMG GT на 182 мм длиннее своего предшественника (4728 мм), его колесная база также на 70 мм длиннее (2700 мм), он также на 45 мм шире и на 66 мм выше своего предшественника. Это позволяет обеспечивать больше места в салоне и багажнике автомобиля.

Внутри автомобиль оснащен 12,3-дюймовым цифровой приборной панелью и 11,9-дюймовым информационно-развлекательным экраном, перенесенным из кабриолета SL, а также рулем AMG Performance и изогнутыми сиденьями со встроенными подголовниками, которые придают элегантную и спортивную атмосферу. Пространство сзади выглядит очень узким, подходящим только для детей или людей стройной комплектации Объем багажного отделения составляет от 321 до 675 литров, что подходит для дальних поездок.

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Что касается мощности, то 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, установленный на новом автомобиле, был модернизирован, повышены мощность и крутящий момент, и он соответствует нормам выбросов Евро-7.

На момент выпуска модель будет предлагаться в двух версиях с двигателем V8. Версия GT 55 начального уровня имеет мощность 469 л.с. (350 кВт / 476 л.с.) и крутящий момент 700 Нм, время разгона 0-100 км/ч такое же, как у кабриолета SL, за 3,9 секунды, а максимальная скорость 295 км/ч. Более мощная версия GT 63 имеет мощность 577 л.с. (430 кВт / 585 л.с.) и крутящий момент 800 Нм, время разгона 0-100 км/ч составляет 3,2 секунды, а максимальная скорость составляет 315 км/ч.

Неясно, предложит ли AMG низкопрофильную версию 43 с четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, такую как кабриолет SL, но более мощная гибридная версия GT E Performance с подключаемым модулем, основанная на инсайдерских фотографиях, должна быть также выпущена.

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Новый автомобиль доступен только с девятиступенчатой автоматической коробкой передач AMG Speedshift, установленной за двигателем, в которой вместо гидротрансформатора используется сцепление с мокрым пуском. В отличие от переднеприводной версии, GT теперь стандартно поставляется с полностью изменяемой системой полного привода AMG Performance 4MATIC+, а другие стандартные функции включают AMG Active Suspension Control с активной стабилизацией крена, с активными стабилизаторами поперечной устойчивости, дифференциалом заднего моста с электронным управлением, активным управлением блокировки задних колёс, активной аэродинамикой и другими технологиями.