Чипсет используемый в смартфоне, скорее всего, будет тем же чипсетом, что и в последнем смартфоне Redmi K60 Ultra

Китайский производитель смартфонов Xiaomi скоро выпустит свой следующий смартфон серии Redmi Note 13. Ожидается, что серия Xiaomi Redmi Note 13 будет включать три смартфона: Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13 Pro+. Из трех устройств Redmi Note 13 появился в двух официальных базах данных. Устройство было сертифицировано европейским органом по сертификации EEC и появилось в базе данных IMEI. В связи с этим, были представлены чипсет и камера, предлагаемые в будущих смартфонов.

Один из инсайдеров поделился информацией сказав, что возможный смартфон серии Redmi Note 13, будет иметь тройную настройку камеры с 2-мегапиксельной основной камерой Samsung HP3 и 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой Sony IMX355. Также смартфон будет иметь макро-камеру Omnivision OV2B10, а для селфи может быть предложена 16-мегапиксельная фронтальная камера Omnivision OV16A1Q.

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Из необычного можно выделить то, что по инсайдерской информации чипсет MediaTek, который будет использоваться в смартфоне, скорее всего, будет тем же чипсетом, что и в последнем смартфоне Redmi K60 Ultra. То есть этот предстоящий смартфон серии Redmi Note 13 может быть оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 9200+.

Также сообщается, что смартфон Redmi Note 13 Pro + будет иметь настраиваемый пользовательский интерфейс MIUI 15 на основе операционной системы Android 13 с ожидаемой датой релиза в октябре месяце.