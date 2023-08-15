При покупке этих часов компания предоставляет возможность выиграть поездку в Хорватию.

Сегодня компания Pebble выпустила ограниченную серию умных часов Game of Thrones. При этом, покупая данный товар, компания решила разыграть приз в виде поездки в Хорватию. Следует отметить, что предложение действительно при покупке только до 20 августа 2023 года. Данное предложение действительно только на иностранном сайте Амазон. Если говорить о цене, то она указана в размере 67 долларов (примерно 7 000 рублей).

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Говоря об особенностях и характеристиках этих умных часов, сначала нужно сказать, что они оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-экраном. Как и все часы, данный вариант также предлагает пользователю возможность выбора нескольких циферблатов. Таким образом, можно выбрать заставку, которая соответствует вкусу и настроению. Затем часы предлагают возможность принимать вызовы и сообщения с помощью Bluetooth. Благодаря этому, можно мгновенно получить доступ к своим уведомлениям с помощью часов.

В часах представлены различные спортивные режимы, с помощью которых можно отслеживать своё ежедневное пройденное расстояние или спортивные занятия. Сообщается, что часы предлагают точные показания с точки зрения всех этих режимов спортивного отслеживания. Кроме того, часы также имеют различные режимы мониторинга здоровья. Некоторые из функций мониторинга здоровья включают в себя мониторинг сердечного ритма и мониторинг SP02. Также есть возможность отслеживать свои показания во время сна.

Имеются и некоторые другие дополнительные функции: «Всегда на дисплее», «Быстрые ярлыки» и «Боковая панель приложений».