Vivo представит на рынке свою серию V29 смартфоном V29e стоимостью до 37 тыс рублей

Смартфон был недавно замечен на различных веб-сайтах сертификации, таких как IMEI, BIS, Geekbench и Bluetooth SIG . Недавно этот предстоящий смартфон также был указан на официальном сайте бренда, что указывает на то, что устройство близится к выпуску.

Смартфон выглядит роскошно, благодаря сочетанию стекла и матового дизайна задней крышки. На передней панели дисплея есть вырез для селфи-камеры, а на задней стороне — два круглых кольца для модуля камеры и светодиодной вспышки. По заявлению бренда, устройство оснащено самым тонким изогнутым 3D-экраном в сегменте с углом изгиба 58,7 градусов, который, как говорят, предлагает потрясающий дисплей и эргономичный захват.

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Ценовой сегмент, составляет от 30 000 до 37 000 рублей, что означает, что устройство будет поступать только в этом диапазоне. Устройство будет поставляться с привлекательной технологией изменения цвета. Работать это будет так , что в зависимости от погодных условий (светит солнце, облачно или идёт дождь) цвет фотохромного стекла будет изменяться, позволяя внешнему виду устройства отображать два разных цвета. Смартфон будет иметь элегантный, легкий и ультратонкий корпус толщиной 0,757 см, цельную узкую рамку 2,29 мм и вес 180,5 г. Компания также сообщила, что устройство будет оснащено 50-мегапиксельной селфи-камерой с передовой технологией автофокусировки. В то время как на задней стороне он будет оснащен основной камерой на 64 МП с поддержкой OIS. Ранее предполагалось , что устройство будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 695.

Vivo до сих пор не сообщила точную дату запуска смартфона Vivo V29e, но ожидается, что компания объявит дату запуска в ближайшие дни.