Внешне телефон имеет логотип Snapdragon, напечатанный на задней панели, обеспечивает световые эффекты RGB и имеет NFC

В то время как Xiaomi Redmi и OnePlus продолжали показывать свои новые телефоны, компания Realme также сегодня дала немного новой информации о будущей новинки Real Me GT5.

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Вице-президент Realme в Китае, в одной из своих соцсетей задал вопрос: «Было выпущено более 30 флагманов Snapdragon 8 второго поколения, почему ни один из них действительно не достиг предела производительности?». Таким образом, в форме риторического вопроса официально объявлено, что мобильный телефон Realme GT5 будет оснащен процессором Snapdragon 8 второго поколения (Snapdragon 8 Gen 2).

По словам известного инсайдера, помимо оснащения процессором Snapdragon 8 Gen 2, новый смартфон будет обеспечен 24 ГБ памяти и быстрой зарядкой на 240 Вт, а также GT5 будет иметь множество новых технологий, которые можно увидеть только на этой модели.

Изображения внешнего вида Realme GT5 уже публиковались ранее: смартфон оснащен задней трёхмодульной камерой и оснащен светодиодной вспышкой. Также видно, что телефон имеет логотип Snapdragon, напечатанный на задней панели, и обеспечивает световые эффекты RGB , поддерживает быструю зарядку SUPERVOOC и NFC, а кнопка питания и кнопка регулировки громкости расположены на правой стороне телефона.