Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед За пост начислено вознаграждение
Процессоры AMD EPYC 8004-й серии будут поставляться с 64 ядрами и частотой от 2,20 до 2,55 ГГц
AMD Siena будет использовать новую платформу SP6, а энергопотребление будет от 90 до 200 Вт

реклама

Новые характеристики грядущих процессоров AMD EPYC 8004-й серии Siena были опубликованы сегодня ночью одним из инсайдеров. Ожидается, что эти новые процессоры, основанные на архитектуре Zen 4, появятся на рынке в конце текущего или в начале следующего года и будут предназначены для серверов с низким потреблением энергии. Такие серверы могут не требовать максимальной производительности и могут использоваться для периферийных устройств и телекоммуникационных приложений.

реклама

В соответствии с опубликованными инсайдером спецификациями, линейка AMD EPYC 8004-й серии Siena будет включать шесть моделей с различным количеством ядер: от 8 до 64. Частота этих процессоров будет находиться в диапазоне от 2,20 до 2,55 ГГц, а их энергопотребление будет варьироваться от 90 до 200 Вт в зависимости от модели. Кэш-память L3 процессоров AMD EPYC 8004-й серии Siena будет составлять до 128 МБ, что в два раза меньше, чем у моделей AMD EPYC «Rome» с 64 ядрами.

В общем, характеристики процессоров AMD EPYC 8004-й серии Siena легко объяснимы. Они разрабатываются для серверов с низким энергопотреблением и сокращенной общей стоимостью, которым, в отличие от тех, кто нуждается в максимальной производительности, не требуется большая производительность. Эти процессоры должны быть энергоэффективными и удобными в сборке. На самом деле, согласно последней информации, Siena будет превышать показатель TDP в 200 Вт.

Предполагается, что AMD Siena будет использовать новую платформу SP6 компании, которая гораздо проще в использовании, чем платформа SP5, применяемая для процессоров AMD EPYC серии 9000. Эти последние процессоры предназначены для обеспечения максимально возможного количества ядер и непревзойденной производительности для тех, кто в ней нуждается.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #amd epyc #amd epyc 9004 #amd epyc 8000 #amd siena
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Сети замечены три процессора AMD Ryzen Threadripper 7000 с тепловым пакетом 350 Вт
AMD Ryzen Threadripper 7000 Zen 4 работают с TDP до 350 Вт на платформе SP6 Storm Peak
В сеть попали характеристики трех процессоров серии Ryzen Threadripper 7000WX
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Отобранные с большим трудом для учебы на F-16 пилоты ВСУ оказались атакованы "Кинжалом"
41
Этим утром ВСУ предприняли попытку танкового прорыва в районе Работино
6
Российские бойцы затрофеили «неуязвимый» БМП «Mastiff» – машина ВСУ подорвалась на обычной мине
3
В Британии подготовили еще тысячу бойцов ВСУ
+
Британские аналитики: Герань 2 теперь производится в России, а сами дроны стали более технологичными
11
БМП Bradley получила "титул" самой уничтожаемой западной техники в зоне проведения российской СВО
5
Процессоры Intel потеряли до 39% скорости после выхода заплатки для критической уязвимости Downfall
7
ВКС РФ выложили в сеть ювелирное попадание планирующей бомбы в штаб 14-й ОМБр ВСУ в Купянске
3
Forbes: Танки "Леопард", переданные Украине от Бельгии, поломанные и требуют дорогого ремонта
1
Гражданина Китая обвинили в шпионаже в пользу ЦРУ
+
Бронеавтомобиль Cougar с высоким уровнем защиты от взрывных устройств подорвался на российской мине
+
Российские «Аллигаторы» Ка-52 поделятся уникальной ракетой «Вихрь» с ударными беспилотниками
+
Кадыров: В переговорах нет никакого смысла, мы выигрываем по всем фронтам
11
Боррель потребовал немедленно освободить президента Нигера
3
Colorfire выпускает материнскую плату Intel B760 в серии с котиками MEOW
+
В первом полугодии Huawei удалось слегка увеличить выручку
+
Получившие "бельгийский пакет обновлений" украинские Leopard 1 оказались ещё хуже базовой модели
1
Байден назвал Китай «плохими ребятами»
+
ПАО Камаз продемонстрировал новые бронеавтомобили с антидроновой защитой
1
Вперед в Купянск - передовые отряды 138 МБР уже в 6 км от города
2

Популярные статьи

ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
78
Можно ли собрать игровой компьютер в августе 2023 года, если в кармане есть только 65000 рублей
42
Прошиваю горячую GeForce GTX 960 в холодную GeForce GTX 1050ti
15
Обстановка на Купянском направлении — разбор последних новостей
1
Значение и смысл компьютерных игр в жизни современного человека
36
3 горячие игровые связки CPU + GPU + MB – когда скорость важнее денег, а экономия неуместна
2
История кофе - как монахи обнаружили бодрящий эффект кофейных зерен и как всё заверте...
1
Смогут ли помочь танки Abrams M1A1 повысить скорость контрнаступления ВСУ
4
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
8
В России около 7 миллионов серых SIM-карт, часть из них Роскомнадзор скоро заблокирует
4

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100909
09:37
Низкий поклон Александру Васильевичу Маслякову. Грудью вкормил!)))
Риттер назвал Зеленского лучшим оружием, которое есть у Москвы прямо сейчас
Евгений Пономарев
09:32
Ну всё, пора ставить радиатор от авто на охлад на пк с таким теплом.
В Сети замечены три процессора AMD Ryzen Threadripper 7000 с тепловым пакетом 350 Вт
Ник Хобо
09:29
"1 декабря – это пятница, обычный день недели" Что в этом плохого? Люди едут домой, покупают игру и зависают на все выходные.
S.T.A.L.K.E.R. 2 может выйти уже 1 декабря текущего года
Boris Kopyltsov
09:25
Будем надеяться, что однажды это исправят. Впрочем, товар должен служить ровно гарантийный срок и ломаться на следующий день.
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
ark-bak
09:24
По-моему и Николаев тоже упоминался
Бывший агент ЦРУ Джонсон: Украина останется без Одессы, если она продолжит наступать
Ник Хобо
09:23
Самая конченая почта. Последнее, чем нужно пользоваться.
Компания Mail.ru запустила домен xmail.ru с целью переноса почтовых ящиков из иностранных сервисов
ark-bak
09:22
Да их с союза ещё осталось вагон и малая тележка.
Bild: Запад передал Украине не более 100 современных танков, Россия производит 50 в месяц
Нохон Нохонов
09:21
Ну ни пуха ни пера
Охота началась: что представляет из себя С-70 "Охотник" - новейший ударный БПЛА ВС РФ
Китя.
09:21
Это ты так думаешь CPU-Z одно поток 7850x3d 750балов. а бюджетный 13100 900 балов или CPU-Z врет наверно :-))
Настольные процессоры Intel Core 15-го поколения получат увеличенный на 50 % L2-кэш — инсайд
Garthar
09:20
Ну вообщето электро автомобили задавили нефтяные компании. Так то они пользовались популярность в америке еще в 60х, не говоря уже о том что они появились в принципе раньше чем авто с ДВС. Освновной п...
eVTOL: революционная технология с туманными перспективами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем