AMD Siena будет использовать новую платформу SP6, а энергопотребление будет от 90 до 200 Вт

Новые характеристики грядущих процессоров AMD EPYC 8004-й серии Siena были опубликованы сегодня ночью одним из инсайдеров. Ожидается, что эти новые процессоры, основанные на архитектуре Zen 4, появятся на рынке в конце текущего или в начале следующего года и будут предназначены для серверов с низким потреблением энергии. Такие серверы могут не требовать максимальной производительности и могут использоваться для периферийных устройств и телекоммуникационных приложений.

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В соответствии с опубликованными инсайдером спецификациями, линейка AMD EPYC 8004-й серии Siena будет включать шесть моделей с различным количеством ядер: от 8 до 64. Частота этих процессоров будет находиться в диапазоне от 2,20 до 2,55 ГГц, а их энергопотребление будет варьироваться от 90 до 200 Вт в зависимости от модели. Кэш-память L3 процессоров AMD EPYC 8004-й серии Siena будет составлять до 128 МБ, что в два раза меньше, чем у моделей AMD EPYC «Rome» с 64 ядрами.

В общем, характеристики процессоров AMD EPYC 8004-й серии Siena легко объяснимы. Они разрабатываются для серверов с низким энергопотреблением и сокращенной общей стоимостью, которым, в отличие от тех, кто нуждается в максимальной производительности, не требуется большая производительность. Эти процессоры должны быть энергоэффективными и удобными в сборке. На самом деле, согласно последней информации, Siena будет превышать показатель TDP в 200 Вт.

Предполагается, что AMD Siena будет использовать новую платформу SP6 компании, которая гораздо проще в использовании, чем платформа SP5, применяемая для процессоров AMD EPYC серии 9000. Эти последние процессоры предназначены для обеспечения максимально возможного количества ядер и непревзойденной производительности для тех, кто в ней нуждается.