Выход планируется на конец года

AMD близки к запуску серии процессоров Ryzen Threadripper 7000 HEDT и рабочей станции следующего поколения с новейшими ядрами Zen 4. Ранее были различные утечки информации о семействе процессоров AMD Ryzen Threadripper 7000 HEDT, и вот сегодня появилась информация от пользователя с ником Harukaze5719 ещё раз подтверждает, что мы увидим эти чипы относительно скоро. Утечка произошла из списка HS Code, который включает в себя три чипа Ryzen Threadripper следующего поколения. К ним относятся: AMD Ryzen Threadripper 7995WX "100-000000884-00", AMD Ryzen Threadripper 7985WX "100-000000454-00" и AMD Ryzen Threadripper 7945WX "100-000000887-00".

На изображении показано, что все три процессора AMD Ryzen Threadripper 7000 HEDT имеют TDP 350 Вт и разработаны для сокета SP6, который станет частью новой серии плат Storm Peak. Что касается спецификаций, мы не знаем точного количества ядер, но ожидается, что чипы SP6 будут иметь до 64 ядер и 128 потоков, что будет таким же, как у существующих Threadripper 5000. Но в то же время предыдущие утечки также указывали на чипы с 96 ядрами и 192 потоками. Так что вполне возможно, что у AMD есть несколько опций, но они могут появиться на платформе сокета SP5

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AMD Ryzen Threadripper 7985WX, о котором сегодня снова просочилась информация, также появился в утечке в прошлом месяце, и было показано, что он имеет 64 ядра и 128 потоков. Он работал на эталонной тестовой платформе под кодовым названием BoulderGulch, поэтому 7995WX определенно должен быть SKU с более высокими характеристиками, иначе наличие двух чипов с одинаковым количеством ядер не будет иметь большого смысла, если только один не предназначен для 4-канальный HEDT и другой для 8-канальной платформы рабочей станции.

Запуск процессоров AMD Ryzen Threadripper 7000 Storm Peak следующего поколения ожидается в конце 2023 года. Запуск также будет сопровождаться чипами EPYC 8004 Siena, которые до сих пор не были выпущены.



