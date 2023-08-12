Дисплей оснащён диагональю 11 дюймов с частотой обновления 90 Гц, а аккумулятор будет ёмкостью 8000 мАч

Xiaomi продолжает расширять свою линейку устройств Redmi, и на этот раз компания представляет новый планшет Redmi Pad SE. Пока Xiaomi не торопится раскрывать много информации о данной модели, полученная информация с форумов позволяет нам представить его некоторые параметры.

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Видно, что основной акцент в разработке Redmi Pad SE был сделан на максимальном комфорте при использовании. Эргономичная форма и легкий вес позволяют удобно держать планшет в руке и брать его с собой. Планшет будет иметь цельнометаллический корпус с толщиной всего 7,36 мм и весом 478 г. Также он будет совместим с Redmi Stylus for Pad, что позволит пользователям использовать стилус для более точного ввода и рисования.

Экран Redmi Pad SE с диагональю 11 дюймов с частотой обновления 90 Гц обладает высоким разрешением и яркими цветами. Изображение на нем отличается четкостью и глубиной, что позволяет полностью погрузиться в процесс использования планшета. Технология защиты экрана от царапин и пыли обеспечивает его долговечность и сохраняет качество выводимого изображения на протяжении всего срока эксплуатации.

Мощный процессор Snapdragon 680 SoC и улучшенная операционная система MIUI для Pad, основанная на Android 13, с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, делают работу с Redmi Pad SE быстрой и плавной. Планшет также будет иметь четыре динамика, которые поддерживают Dolby Atmos и слот для карт памяти microSD.

Камера с хорошим разрешением позволяет делать качественные фотографии и видеозаписи. С фронтальной стороны это будет 5-мегапиксельная камера и 8-мегапиксельная с тыльной стороны планшета. В нём будет присутствовать функция FocusFrame, для помощи автоматического отслеживания объектов во время видеозвонков. Встроенный модуль связи позволяет подключаться к Интернету в любом месте, исключая ограничение общественных точек Wi-Fi и оставляя пользователя онлайн всегда и везде.

Если говорить про аккумулятор, то он имеет емкость 8000 мАч, которая обеспечит длительное время работы устройства. Redmi Pad SE также будет иметь функцию разблокировки по лицу, которая позволит отказаться от использования паролей или пин-кодов, что вроде бы облегчает доступ к планшету, но при этом становится более безопасным.

В целом, новый планшет Redmi Pad SE является идеальным сочетанием высокой производительности, удобства использования и стильного дизайна. Благодаря своим функциональным возможностям и доступной цене, которая предполагается будет около 19 000 рублей, он станет отличным выбором для тех, кто ищет качественное устройство с оптимальным соотношением цены и качества.