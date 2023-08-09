На мероприятии Innovation 2023 в сентябре будет показан Intel Raptor Lake Refresh

В третьем квартале 2023 года компания Intel планирует представить линейку процессоров Raptor Lake Refresh 14-го поколения для настольных ПК. Эти новые процессоры будут официально представлены на мероприятии Innovation 2023 в сентябре. Интересно отметить, что одним из вариантов, запускаемых вместе с этой линейкой, будет двухъядерный процессор, специально разработанный для геймеров начального уровня.

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Новая линейка процессоров Intel 300 является результатом нового соглашения о названиях и заменит существующую линейку Pentium Gold G7400. Компания Intel ранее отказалась от использования брендов Pentium и Celeron, перейдя к стандартному соглашению. С этой грядущей серией "Core Ultra" соглашение о названиях ещё больше изменится.

Линейка Alder Lake-N начального уровня также будет использовать аналогичную схему с процессором Intel N200, но она полностью основана на архитектуре E-Core. Однако процессор Intel 300 будет содержать всего 2 P-ядра на основе архитектуры Raptor Cove, обеспечивая в общей сложности четыре потока. Важно отметить, что данный чип не будет иметь E-Core, а базовая частота P-Core составит 3,9 ГГц. Несмотря на то, что тактовые частоты пока неизвестны, ожидается, что TDP составит до 46 Вт.

Процессор Intel 300 будет иметь 6 МБ кэш-памяти L3 (по 3 МБ на ядро). Вероятно, этот чип не будет поддерживать разгон. Он будет нацелен на сегмент рынка с ценой менее 9000 рублей, так как уже доступны четырехъядерные чипы Core i3 примерно по такой же цене. Цена в районе 5000-6000 рублей сделает этот чип привлекательным вариантом для ПК начального уровня и игровых решений, которые работают с видеокартами стоимостью от 9000 до 20000 рублей. Однако следует заметить, что двухъядерность процессора может ограничить его в запуске современных игр, которые требуют большего количества ядер и потоков.