Про один смартфон пока ничего неизвестно, а вот другой называется Magic V2, который уже выпущен в Китае

Сегодня появилась информация, что Honor представит на выставке IFA 2023 два телефона с откидным экраном, один из которых называется Magic V2. Этот аппарат уже был выпущен в Китае 12 июля и скоро будет доступен по всему миру, начиная с 1 сентября. Ожидается, что Magic V2 будет иметь характеристики, которые привлекут внимание потребителей. Информации по второму смартфону пока нет.

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Согласно информации, Magic V2 будет оснащен ведущей версией Snapdragon 8 Gen 2, а также памятью LPDDR5X и флэш-памятью UFS 4.0. Это обеспечит отличную производительность и быструю работу устройства. Кроме того, Magic V2 будет иметь отличный дизайн, который включает в себя тонкий корпус, всего 9,9 мм в развернутом виде и 4,7 мм в сложенном виде. Стеклянная версия будет немного толще - 4,8 мм в развернутом виде и 10,1 мм в сложенном виде.

Одним из ключевых моментов нового телефона Honor является его экран: Magic V2 будет оснащен 6,43-дюймовым OLED-экраном BOE с соотношением сторон 20:9 и разрешением 2376x1060 пикселей. Максимальная яркость всего экрана составляет 1500 нит, а пиковая яркость - 2500 нит. Внутренний экран имеет размер 7,92 дюйма и разрешение 2344x2156 пикселей. Оба экрана поддерживают частоту обновления LTPO 120 Гц и высокочастотную регулировку яркости PWM 3840 Гц. Эти технологии позволяют пользователям наслаждаться ярким и четким изображением.

Что касается камер, Magic V2 будет иметь переднюю линзу 16 МП как на внешнем, так и на внутреннем экранах. Задняя камера будет состоять из 50-мегапиксельной основной камеры, 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры и 20-мегапиксельного телеобъектива с возможностью увеличения до 40-кратного. Это позволит пользователям делать потрясающие фотографии с высоким разрешением и детализацией.

Еще одним важным аспектом Magic V2 является его батарея. Устройство будет оснащено встроенной батареей ёмкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. Это означает, что пользователи смогут быстро заряжать свой телефон и не беспокоиться о низком уровне заряда.

В целом, новый телефон Honor Magic V2 обещает стать привлекательным вариантом для тех, кто ищет устройство с отличными характеристиками и инновационным дизайном. С его откидным экраном, мощным процессором, высококачественными камерами и прочным корпусом, Magic V2 может стать одним из лидеров на мировом рынке смартфонов.