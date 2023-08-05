Выпущенный в начале июля этого года, телефон использует тот же чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, что и серия Samsung Galaxy S23

Согласно информации, полученной от источников XDA-Developers (форум для мобильных разработчиков), мобильный телефон Nubia Red Magic 8S Pro, выпущенный в июле текущего года, использует одинаковый чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, что и модели серии Samsung Galaxy S23.

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При тестировании телефона Red Devils 8S Pro на форуме XDA-Developers было обнаружено, что официально заявленная версия Snapdragon 8 второго поколения (совместно с 4-нм техпроцессом TSMC и процессором с тактовой частотой 3,36 ГГц) на самом деле относится к модели Snapdragon 8 Gen 2 для Samsung. После своего открытия, пользователи XDA-Developers запросили официальное подтверждение от Qualcomm, и представители компании подтвердили данную информацию.

Обычная версия Snapdragon 8 Gen 2 прошла моделирование как "SM 8550-AB" с процессором тактовой частотой 3,2 ГГц и графическим процессором с тактовой частотой 680 МГц. В то же время, "Snapdragon 8 Advanced Edition второго поколения", который используется в телефоне Red Magic 8S Pro и Snapdragon 8 Gen 2 для серии Galaxy S23 также оказались моделью SM8550-AC с процессором с тактовой частотой 3,36 ГГц и графическим процессором с частотой 719 МГц.