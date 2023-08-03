Этот монитор имеет разрешение DUAL QHD, которое может заменить два соединенных вместе монитора.

Компания Dell представила свой новый монитор U4924DW. Этот монитор оснащен 49-дюймовой 5K IPS-дисплеем черного цвета с соотношением сторон 32:9.

Этот монитор имеет разрешение DUAL QHD (5120 x 1440), что эквивалентно двум 27-дюймовым QHD-мониторам, соединенных вместе. Он также поддерживает функцию iMST, которая представляет собой два независимых QHD-раздела.

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Дисплей также сертифицирован на sRGB 100%, DCI-P3 98%, Display P3 98%, цветовой охват REC 709 100%, коэффициент контрастности 2000:1, яркость 350 нит, калибровку по полю, точность цветопередачи ΔE <2 и слабый синий свет TÜV Rheinland. Из других характеристик известно, что битность матрицы - 10 бит, плотность пикселей - 108 пикс/дюйм, а среднее время отклика - 8мс. Кроме того, монитор поддерживает функции DDM для компоновки рабочего стола, PIP "картинка в картинке", PBP "картинка в картинке" и многоугольную настройку.

Среди других особенностей этого монитора - встроенные двойные динамики мощностью 2 x 9 Вт, полнофункциональное однопроводное подключение Type-C, зарядка Type-C 90 Вт и последовательное подключение KVM для четырех ПК. Также следует упомянуть, что он изготовлен из экологически безопасных материалов, таких как 85% морского пластика и 90% переработанного алюминия.