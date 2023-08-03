Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед За пост начислено вознаграждение
Компания Dell выпустила 49-дюймовой монитор с 5K IPS-дисплеем
Этот монитор имеет разрешение DUAL QHD, которое может заменить два соединенных вместе монитора.

реклама

Компания Dell представила свой новый монитор U4924DW. Этот монитор оснащен 49-дюймовой 5K IPS-дисплеем черного цвета с соотношением сторон 32:9.

Этот монитор имеет разрешение DUAL QHD (5120 x 1440), что эквивалентно двум 27-дюймовым QHD-мониторам, соединенных вместе. Он также поддерживает функцию iMST, которая представляет собой два независимых QHD-раздела.

реклама

Дисплей также сертифицирован на sRGB 100%, DCI-P3 98%, Display P3 98%, цветовой охват REC 709 100%, коэффициент контрастности 2000:1, яркость 350 нит, калибровку по полю, точность цветопередачи ΔE <2 и слабый синий свет TÜV Rheinland. Из других характеристик известно, что битность матрицы - 10 бит, плотность пикселей - 108 пикс/дюйм, а среднее время отклика - 8мс. Кроме того, монитор поддерживает функции DDM для компоновки рабочего стола, PIP "картинка в картинке", PBP "картинка в картинке" и многоугольную настройку. 

Среди других особенностей этого монитора - встроенные двойные динамики мощностью 2 x 9 Вт, полнофункциональное однопроводное подключение Type-C, зарядка Type-C 90 Вт и последовательное подключение KVM для четырех ПК. Также следует упомянуть, что он изготовлен из экологически безопасных материалов, таких как 85% морского пластика и 90% переработанного алюминия.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#dell #монитор #монитор 4к #монитор 75 гц #dell мониторы
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Corsair презентовала геймерский OLED-монитор Xeneon 27QHD240 с миллиардами микролинз
Dell теряет позиции на китайском рынке компьютеров
Lenovo представила ультраширокий игровой монитор Legion Y34w: 34″ WQHD, Mini-LED, 165 Гц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
51
90% ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» возвращаются с заданий без единой царапины
12
Появились фотографии разорванной внутренним взрывом американской САУ M109A6 Paladin на СВО
9
Авторы Genshin Impact заработали минимум $8 миллиардов за все время
+
В Беларуси заметили 14-ю колонну ЧВК "Вагнер" после долгого перерыва, на фурах измененные контейнеры
1
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+ прошёл сертификацию FCC
1
Bild: Немецкие туристы не хотят ехать в Польшу из-за опасений перед ЧВК "Вагнер"
4
Украина показала свою машину для разминирования, но не может потянуть ее серийный выпуск
7
Боец ЧВК Вагнер похвастался журналистам планами по атаке на Польшу
11
В Нигере началась эвакуация французских граждан
5
Военный эксперт рассказал, что украинские дроны Magura V5 могут уничтожать лучшие корабли ВС РФ
+
Глава ОВА: портовая инфраструктура под Одессой горит после взрывов
1
Финны заплатят США почти 385 млн долларов за модернизацию РСЗО M270
+
Всего 62 смартфона Xiaomi получат актуальную прошивку MIUI 15 на базе Android 14
+
Ланцет одной атакой "дотянулся" до украинского БТР-4 Буцефал и натовского YPR-765, поразив обоих
+
Советник Шойгу назвал ЧВК инструментом для захвата власти
+
Модернизированные МиГ-31 отправлены Минобороны РФ, чем это обернётся для ВСУ
2
ЧВК "Вагнер" возводит фортификации на "Осиповичском" полигоне
1
Reuters: Бразилия выступила против расширения БРИКС
2
Midjourney показала как бы мог выглядеть состав Совета джедаев в новых «Звездных войнах»
1

Популярные статьи

"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
15
О том как продавец с AliExpress прислал моему знакомому 2 видеокарты GTX 1080 Ti по цене 1
12
Пять причин, по которым я отказался от разгона видеокарты и процессора, но оставил разгон ОЗУ
26
Большое тестирование 11 видеокарт или сказ о том, как nVidia получила корону короля кривых драйверов
39
О западных санкциях спустя полтора года - реальные потери и скрытые выгоды для России
27
DmC: Devil May Cry: слэшер классической школы
1
Samsung Galaxy Watch 6 против Galaxy Watch 6 Classic: как не ошибиться с выбором
+
Преимущества системы минирования «Земледелие» и использование её на СВО
+
"Трое из Phanteks" - тест и обзор Phanteks Polar Bole S4, Polar Bole S5 и Polar Bole T6
5
В Нигере пророссийские демонстрации распространяются по всей стране, а Европа угрожает вторжением
12

Сейчас обсуждают

REY_B_
12:27
Тема ИИ сейчас раздувается как NTF, метавселенные, криптовалюты, облачные технологии, 3D-принтеры. Это всё очень узкие в применении технологии, хайп по ним разводится совершенно не уместно. Чисто лишь...
Как нейросети создают персонажей и киновселенные
Reduk
12:27
Все проще. Наступать в полях без поддержки с воздуха при наличии у строн сотен беспилотников, когда каждый твой шаг виден, не успел ты его еще сделать.. Ну такое себе
По мнению британской разведки кусты и деревья "воюют" на стороне русских и мешают наступать ВСУ
Артём Николаев
12:22
Пощупал в реале LG OLED 240 Гц - пушка, но 27" это очень мало, да и QHD не оч. Телики наоборот перебор и там всё плохо с калибровкой. Без неё работать с текстом хреноватенько 32-34" 4k был бы идеалом.
Samsung и LG готовятся выпустить 32-дюймовые 4K-мониторы в 2024 году
Lubitel 32
12:21
Однако! А зимой морозы будут мешать Grand-перемоге. Как то недавно, то же самое говорил неудавшийся художник из австрии. Как раз про эти же места. И кажется танки там были немецкие. И вроде надежды н...
По мнению британской разведки кусты и деревья "воюют" на стороне русских и мешают наступать ВСУ
SeTi2019
12:20
На фото поляк в ПОЛЬСКОМ камуфляже расцветки пантера. Клоуны дешевые с фотошопом и вагнером (на оригинале фото флаг на рукаве польский. нашивка польская)
Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
Олег Власов
12:19
Маленький тупой ребёнок поймёт,что это обман,а там взрослые люди-диверсанты.
20 попыток поджогов военкоматов в России произошла за последние дни по указке украинских мошенников
Сергей Козлов
12:18
Я тоже не пойму, как эти слепошарики определяют по такому ракурсу)))
Появились фотографии разорванной внутренним взрывом американской САУ M109A6 Paladin на СВО
Eisbrecher
12:10
В кругу джентльменов принято верить на слово? :D
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
REY_B_
12:05
"и пишешь тут всякую хню за ради еды" - не ботам об этом рассуждать.
Американский аналитик заявил, что Польша захватит Западную Украину без сопротивления со стороны ВСУ
SeTi2019
12:03
... не читайте советских газет
Боец ЧВК Вагнер похвастался журналистам планами по атаке на Польшу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем