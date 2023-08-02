На рынок США вышла игровая гарнитура HyperX Cloud Stinger 2 и CloudX Stinger 2 для PlayStation и Xbox соответственно.

Компания Extremely Unknown объявила о выпуске в продажу официально сертифицированной игровой гарнитуры HyperX Cloud Stinger 2 для PlayStation и CloudX Stinger 2 для Xbox.

реклама

Гарнитура оснащена интегрированным оголовьем, 50-мм динамиками, поддержкой объемного звучания DTS:X, вращающимися на 90° амбушюрами и удобными элементами управления звуком. Колесико для управления уровнем громкости расположено на боковой части одной из чашек наушников. Микрофон установлен на регулируемой ножке, который можно отключить, просто подняв его вверх. Гарнитура оснащена 3,5-мм разъемом для удобного подключения к Xbox. При этом длинна кабеля составляет всего 1,2 м.

Что касается параметров, то HyperX Cloud Stinger 2 и CloudX Stinger 2 имеют одинаковые характеристики. Вот некоторые из них: сопротивление 32 Ом, частотная характеристика от 50 Гц до 18 кГц, коэффициент общих гармонических искажений ≤ 2, чувствительность -41,5 дБ (1 В/Па при 1 кГц). Остальные интересующие параметры можно увидеть на представленных изображениях. При всех этих параметрах, гарнитура весит всего 275 г.

Сейчас они доступны в магазине HyperX в США по цене 49,99 долларов. Когда поступят на прилавки в Россию неизвестно.