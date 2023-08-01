Подробная информация о конфигурации процессора Snapdragon 8 Gen 4, включающая специальные ядра Phoenix и серийное производство по технологии TSMC N3Е

Ходят слухи, что после приобретения Qualcomm компании Nuvia в 2021 году, она перестанет использовать стандартные ARM-процессоры для Snapdragon 8-го поколения 4, а в новом чипсете, который будет выпущен в 2024 году, вместо них будет использоваться ядро Phoenix. Также утверждается, что конфигурации процессоров SoC будут общими и что новые чипы Snapdragon будут массово производиться по передовому техпроцессу N3E компании TSMC.

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Ранее Qualcomm уже заявляла, что в будущих чипсетах Snapdragon будет использоваться новое ядро Oyron, поэтому вполне вероятно, что Phoenix, о котором говорится, относится именно к этой архитектуре. Подобно тому, как в SoC Apple серии A используются высокоэффективные ядра, в Snapdragon 8-го поколения 4 будет применяться аналогичная конфигурация из двух ядер Phoenix и шести ядер Phoenix M.

В Snapdragon 8 Gen 4 будет использоваться меньшее количество производительных ядер, поэтому новая архитектура Qualcomm может не нуждаться в них для достижения максимально эффективной одноядерной или многоядерной производительности. Прирост производительности может быть обусловлен поддержкой оперативной памяти LPDDR6, которая, как утверждается, увеличивает пропускную способность при снижении энергопотребления.

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Поскольку Apple, как сообщается, обеспечила 90% поставок первой тайваньской версии 3-нм технологии N3 компании TSMC, у Qualcomm остается мало шансов наверстать упущенное, и она, естественно, перейдет на техпроцесс N3E. Снижение производственных затрат и повышение производительности - оба этих фактора принесут Qualcomm значительную пользу. Названия партнеров по производству смартфонов, которые надеются получить Snapdragon 8 Gen 4 в следующем году, неизвестны. Скорее всего, что большинство из них, особенно Samsung, в ближайшее время запросят образцы, чтобы посмотреть, как они работают, поскольку, согласно предыдущим слухам, Snapdragon 8-го поколения 4 имеет более высокий показатель многопоточности, чем M2 от Apple.